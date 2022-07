La Peña: Los juegos y los escenarios donde jugábamos

Un cajón de manzanas, de esos que venían con la leyenda en azul bien marcada que decían Manzanas Argentinas, servía para que lo convirtiéramos en un carrito para tirar con la bici.

Era necesario que interviniera mi padre para que tuviéramos en cuenta cuestiones de seguridad. Para que el cajón no se deformara, para que las ruedas no se salieran.

Con eso alcanzaba para jugar, para divertirse, para llenarnos la cara de alegría. Pero no es una imagen frecuente hoy. Sí lo era en otros tiempos.

El Carnaval tenía su tiempo. Un par de días después a nadie se le ocurría utilizar los globitos. Entonces la salida rápida era convertirlos en el motor imaginario que hacía que la bici sonara como una moto. El globo contra los rayos simulaba la explosión de un motor de dos tiempos.

Para levantar el barrilete no hacía falta tener los barriletes de colores vistosos y colas interminables. Alcanzaba con el hilo, caña, papel de diario y plasticola. Y volaban tanto o más altos que los modernos.

Claro, ni las manzanas vienen en los cajones firmes y pitucos, a nadie se le ocurriría andar con globitos en las ruedas y para levantar un barrilete hay que ir lejos porque la ciudad se llenó de cables que impiden cualquier remontada.

Me preguntaba si lo que cambiaron fueron los juegos o el mundo se llevó por delante los escenarios donde jugábamos. Porque no hay espacios en las veredas, porque la vida pasa a mil por las calles como para que alguien pueda jugar en la bici y porque el paisaje va poniendo límites al juego, casi como un mandamiento que indica que hay que jugar puertas adentro.

En aquellos sitios donde el reloj viene más lento todavía se pueden ver esos juegos, el trompo, las bolitas, la imaginación puesta en cada juego, las carreras en el cordón de la vereda.

Pero sería deseable que la modernidad no se llevara por delante la imaginación de los niños.

