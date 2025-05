Los Dragones harán temblar al Movistar Arena: hoy se lucen con «Un Poco de Ruido» desde Buenos Aires 

Hace 8 meses “Los Dragones” llegaron a la transmisión de los miércoles de “Un Poco de Ruido”, por Youtube, y la presencia patagónica en el chat en vivo explotó. Ya en el anticipo se notaba la expectativa, que se tradujo en 4.3 millones de reproducciones. Ahora esa ansiedad se redobla, porque los sureños podrán cantar en la Gran Zapada, esta noche de miércoles, en el Movistar Arena de Buenos Aires, ante 12 mil personas.

Lo que empezó con los bonaerenses cruzando a “Los Dragones” en ciudades donde compartían shows y donde les llegaban los comentarios del fenómeno de seguidores que movían, en agosto del 2024 se pudo materializar al aire en el ya tradicional “vivo de los miércoles”. Y ahora, hoy, desde las 20.30, se trasladará al masivo escenario de la Ciudad Autónoma.

La promoción de la Zapada de esta noche. Foto: Gentileza Dragones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Javier Quinteros, líder y fundador de la banda, valoró el vínculo que pudo formar con el equipo de «Un poco de Ruido» (Juan Manuel ‘Pinky SD’ Grossi, Gonzalo ‘DJ Pipo’ Leonardo y Damián ‘Damo’ Martínez), con quienes en febrero pasado ya compartieron una presentación como ésta, sólo que en El Calafate, Santa Cruz. “Son como hermanos”, los describió, agradecido de que les hayan abierto las puertas como representantes del género en la Patagonia y que los consideren como invitados especiales, con todo pago, para fechas así.

Feliz y ya listo para la reunión general de artistas que se realizará este miércoles a las 18, Javier anticipó que serán cuatro los temas que podrá cantar, junto a la banda de la producción, en horario a definir. Con entradas absolutamente agotadas y como ya se pudo ver en ediciones anteriores, ante una grilla de más de 30 artistas en escena, comentó que esto implica una ajustada logística, para asegurar que todos puedan subir al escenario, dentro de los tiempos estipulados. En la previa y durante la noche, habrá venta de merchandising con la que sortearán accesos para presenciar los programas de “UPDR” que se vienen, pero desde el estudio.

Criado en Puerto Madryn, Javier Quinteros hoy disfruta de una trayectoria vivida a conciencia y con profesionalismo. Foto: Gentileza Dragones.

A casi 27 años del primer disco de “Los Dragones”, llamado “De la mano del maestro”, y producido junto al mítico Antonio Ríos, Quinteros habló de todas las trabas que tienen los músicos del interior para llegar a la Capital Federal, sobre todo cuando eligen hacerlo de forma independiente. “No es que acá no conozcan nuestro trabajo, sólo que no puede circular como quiere, sin haber firmado con una productora antes”, dijo contundente. Por eso recalcó que esta invitación de “UPDR” la viven como una “posibilidad extraordinaria”, en la que serán los únicos provenientes del sur del río Colorado, junto a otros referentes de distintas zonas del país, para no dejar a ningún estilo afuera.

Dispuesto a dar todo sobre el escenario, a pesar de la gripe que lo aqueja hace algunos días, el cantante y músico de “Dragones” marcó que la labor de “Un Poco de Ruido” vino a “ajusticiar la carrera de muchos artistas, los que tienen fuego y que la gente los quiere volver a escuchar. Buenos Aires es un monopolio que puede no tener escrúpulos, por eso yo priorizo otras cosas, desde vestirme como quiero a expresarme como quiero”. Después de una trayectoria vivida a conciencia y con profesionalismo, la experiencia le confirma que “el éxito es relativo”. “Jamás hicimos covers, somos felices y estamos bien como estamos”, concluyó.

En esa sintonía, otra rionegrina, pero del género folclórico, Sele Vera, oriunda de Bariloche, le dedicó algunas palabras al programa de streaming nacido en el conurbano bonaerense, en un comentario en Instagram: “Ustedes fueron los encargados de poner la cumbia donde se merece, a desmontar que el pibe de zapatillas rotas, el del barrio, puede llegar a pisar estos grandes escenarios y ser escuchados por miles y millones de personas. Son la catapulta de muchos artistas que no fueron valorados y ustedes le dieron ese “Oooa” que hoy significa tanto…. Se merecen todo lo bueno y todos los éxitos”, opinó la joven patagónica que hace poco representó al país en Viña del Mar.

Los Dragones en la Zapada de «Un Poco de Ruido» | Compartir y volver a la infancia

Siguiendo con la charla con Quinteros, al referirse a su estadía en Buenos Aires (llegaron el martes por la tarde, y ahora estaban alojados en un hotel en la zona de Congreso) contó que anoche ya estuvieron compartiendo con «Onda Sabanera», músicos que estarán en el show en el Movistar Arena, pero también con «El Combo Loco», colegas de México, país en el que la “cumbia dragonera” también pudo hacerse un lugar.

Patagónico por elección, criado en Puerto Madryn en el matrimonio de Belsor Quinteros y Ciria Gutiérrez, Javier recordó que su llegada al mundo fue en realidad en la zona porteña de Monserrat, por lo que este viaje hasta le sirvió para volver a pasar por la primera escuela que lo tuvo en sus aulas.

Leandro Rocco (DJ y percusión) y Rodrigo Soto, ambos roquenses, completan la banda.

De cara a lo que se viene, este jueves a las 15 “Los Dragones” ya parten de regreso al sur, donde ya tienen shows previstos en Neuquén y Cinco Saltos (16/5), además de Viedma (17/5). Con una banda que se completa con los roquenses Leandro Rocco (DJ y percusión) y Rodrigo Soto (teclado), con quienes grabaron el video del tema “Que sientes?” en el Santuario María Auxiliadora de Stefenelli, próximamente confirmarán fecha y lugar para Junín de los Andes, Bariloche, Villa La Angostura, Zapala, Chos Malal y Plaza Huincul. Este mismo lunes 19, después de pasar por el Alto Valle, volverán a Buenos Aires para participar de la grabación del programa “Fiesta Cumbia Base”, con Oscar Belondi, de la Repandilla.