Miedo al silencio

¿Te has dado cuenta cómo nos cuesta estar en silencio? ¿Notaste cómo en nuestra vida cotidiana el silencio es cada vez más difícil de encontrar? La vida actual hace de cualquier tipo de sonidos (un escape libre de un auto, una moto poderosa, un equipo de audio generoso en decibeles) un verdadero culto y cuando esos sonidos desaparecen inmediatamente intentamos reponerlos, porque estamos inhabituados al silencio.

Así cuando salimos a caminar o correr por algún bosque, playa o lugar desolado vamos acompañados de algún adminículo tecnológico como un aparato de música o nuestro apéndice celular. Disfrutamos poco de los sonidos ambientales que la naturaleza nos proporciona: el sonido de las hojas que chocan con el viento, o en este otoño, el ruido de la hojarasca cuando la pisamos, el rumor de las olas, las múltiples notas musicales del agua deslizándose entre las piedras; lo preocupante es que ya casi ni reparamos en ellos.

Algo similar sucede en nuestras casas. Siempre debe haber de fondo una radio que nadie escucha o a la que apenas prestamos atención, o bien un televisor o una aplicación en el celular que emiten para nadie en particular, pero que funcionan como una especie de fondo antisilencio. La televisión misma rara vez aprovecha la imagen cruda, como si desconfiara de ese sonido ambiental, la acompaña con fondos musicales o con comentarios que no hacen más que dificultar o perturbar la comprensión de esa imagen.

Sí, estamos poco habituados al silencio y cuando uno lo transita surge la incomodidad del otro que indaga si uno está aburrido, si le pasa algo. Es curioso, el silencio es hoy sinónimo de aburrimiento y no un lugar de paz, de tranquilidad, de meditación. Es un lugar incómodo, al que le tememos. Lo palpamos muchas veces cuando hay cortes de energía en la noche ya que nos dejan inermes ante nosotros mismos, y más allá de una vela o una luz de emergencia, lo que nos inquieta no es tanto la oscuridad sino la ausencia de ruidos. ¿Qué tapan estos sonidos? ¿Qué fantasmas vuelven o nos visitan cuando estamos en silencio? Preguntas lector, lectora que quizás vos puedas responder.

Comentarios Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.

¡Suscribite para sumar tu opinión! Suscribite