Mimi Maura y La Charo, este viernes, en el Complejo Cultural Cipolletti

Juntas, pero por separado. Mimi Maura y La Charo, cada una con sus bandas y sus respectivos nuevos discos se presentarán este viernes, a las 21, en el Complejo Cultural Cipolletti en una propuesta tan interesante como particular: ambas músicas compartirán fecha y escenario, pero no tocarán juntas porque, entre otras cosas, no se conocen. Se tienen, claro, pero no se conocen. Primero subirá a escena La Charo y luego lo hará Mimi Maura.

“Fue una invitación para participar con este show”, le cuenta Mimi Maura a Río Negro. “Son dos shows diferentes, no tocamos juntas, no nos conocemos. Vamos a compartir fecha, con nuestras bandas mostrando nuestras propuestas”.

Una de las razones por la que aceptó la propuesta fue porque hizo cuentas y le dio que ya había pasado una década desde su última visita al Alto Valle: “Hace mucho que no vamos, diez años por lo menos, y nos pareció interesante volver. También nos pareció bonito hacerlo con La Charo, compartir escenario con ella”.

Nacida en Puerto Rico bajo el nombre de Midnerley Acevedo, criada en Chicago y radicada en Argentina desde hace unos 25 años, Mimi Maura llega a Cipolletti con el flamante “Alma adentro”, que de tan flamante aún no había sido editado en formato físico al momento de esta entrevista, la semana pasada. “Alma adentro”, que toma su nombre de una canción de la cantautora y poetisa puertorriqueña Silvia Rexach, es un disco hecho de diez canciones con un sonido que se aleja del “estilo Mimi Maura” por el cual ella misma sabe que es reconocida.

¿Qué tan lejos? Lo suficiente como para sentir que, aunque “técnicamente” terminado, no lo estaba realmente porque le falta esa canción en modo Mimi Maura. Y esa canción, que (les) apareció cuando ya estaba todo hecho, fue la elegida como primer corte: “El tren de las diez”.

“Nos tomamos todo el tiempo que quisimos”, dice Mimi sobre el disco en cuestión. “Desde de que se abrió un poco el panorama y que se pudo ensayar y tocar estuvimos tocando acá en Buenos Aires y rearmándonos en un nuevo sonido, un sonido diferente, más electrónico más moderno. Yo diría que es más rockero que nuestros discos anteriores, con muchos estilos diferentes, pero también son músicas que yo me animo a cantar y que creo quedan bien en mi voz”.

Desde mediados de los ‘90, Mimi Maura mantiene una relación con Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y padre de su hijo Leroy, quien forma parte de la banda de su madre. “Sergio y yo lo estuvimos produciendo y a cada canción individualmente la trabajamos pensando en qué le vendría bien a cada una. Grabamos por separado cada canción, pasaron por distintos tiempos, estudios, buscando siempre el sonido de la raíz, seguimos siendo muy fans de la música en vinilos y de la música de los 60, siempre buscamos esos sonidos que son los que nos inspiran”.

Grabado en analógico en diversos estudios en busca de ese sonido vintage al que se refiere de manera recurrente Mimi para explicar el audio del disco. Uno de ellos fue La Siesta del Fauno, donde le dieron el toque electrónico, otro aporte decisivo para el audio de “Alma adentro” fue el de Ernesto Romeo, líder de la banda Klauss, a partir de sus sintetizadores. “Nosotros empezamos a componer estas canciones antes de la cuarentena, por lo que ya tienen un tiempo. Después, en cuarentena paramos porque ya no encontrábamos con los compañeros. No estábamos muy seguros por donde llevarlas, sí sabíamos que queríamos seguir un camino más rockero a diferencias del sonido caribeño de otros discos. No significa que no los tenga porque reggae, rocksteady y boleros siempre hay en nuestras músicas, pero sí pensando en un nuevo sonido que con Sergio veníamos tocando porque tenemos otras muchas influencias que queríamos hacer, no encasillarnos. Por eso, nos dimos la libertad de hacerlo de a poco porque somos independientes y no tenemos la prisa por llegar a ningún lado (risas)”.

El disco ya estaba por terminarse, pero sentían que le faltaba una canción. Entonces, sucedió que “a Sergio se le ocurrió una idea, yo le puse letra y en menos de una semana nos metimos a grabar la última canción del disco”.

¿Por qué sentían que a un disco tan rico en sonidos e invitados tan diversos como lo son Maxi Prietto, Gory, Luciano Scaglione, Hugo Lobo, los neoyorquinos The Du-rites, Kianí Medina y Ernesto Romeo? “Primero, porque sentimos que nos faltaba volver un poco a la música por la que nos reconocen”, admite Mimi Maura. “Nos pareció que el disco estaba tirando hacia un lado más oscuro y sentíamos que nos faltaba una canción no solo por una cuestión de cantidad, sino también para cerrar una obra”.

Resulta extraño que haya sido ese tema que no estaba el elegido como corte difusión. Pero su elección fue más bien simple: “Porque nos gustó (risas)”, dice Mimi. “Tuvimos la suerte de que apareciera esa inspiración y que era la idea de hacer un tema muy ‘Mimi Maura’ para que la gente pueda disfrutar de nuestro estilo y por el cual me reconoce, un reggae melancólico. También al ser novedad para nosotros eso también nos entusiasmó”.

Sobre sus influencias menos obvias, Mimi Maura cuenta que cuando conoció a Rotman en 1994 comenzaron a contarse qué músicas escuchaba cada uno y, para sorpresa de él, ella estaba empapada del under porteño antes de haber pisado una vereda de Buenos Aires. “Para cuando nos conocimos con Sergio yo ya había escuchado Sumo que me lo había mandado una amiga de España. A él le impresionó que yo escuchara Sumo sin siquiera haber conocido la Argentina. Evidentemente, teníamos mucho en común y otras cosas no como la salsa y así es que llevamos juntos más de 25 años”.

La Charo: folclore latinoamericano con guiños electrónicos

La Charo llega a Cipolletti con toda su banda para brindar un imperdible concierto folklórico latinoamericano, con guiños electrónicos, con toda la fuerza que la caracteriza como cantautora formoseña. Un canto de raíz, es un concierto con ritmos de Latinoamérica y de nuestro folklore argentino, fusionado con nuevas tecnologías.

La Charo aborda con su voz de matices líricos y nativos el canto de Latinoamérica.

La cantautora formoseña hará un recorrido por sus canciones y versionará clásicos del cancionero latinoamericano que fueron cantados por Mercedes Sosa, cuyos autores son Violeta Parra y Chabuca Granda; León Gieco y Victor Heredia, incorporando asi a su nuevas canciones (cumbias, malambo, chacarera, ritmos llaneros) su homenaje a “La Gran Voz de Latinoamérica”.

En un intercambio de mails, La Charo contó que su presencia en Cipolletti «fue una propuesta generada desde la organización de este encuentro musical. Me encantó la idea, sobre todo por la gran admiración que tengo hacia Mimi Maura, como mujer de voz poderosa y repertorio de raíz que difunde a paso sostenido».

Sobre lo que sucederá este viernes en el CCC con su música, anticipó: «El repertorio que traigo es muy colorido, un recorrido por algunos de los paisajes de América Latina, con ritmos de cumbia, canciones con aires llaneros tocados con mi cuatro venezolano, malambo y chacarera donde aparece siempre el bombo legüero haciendo también un recorrido por mis dos álbumes anteriores llamados «La Charo» y «Legado», donde a la par de temas de mi autoría también homenajeo a nuestra gran voz de Latinoamérica, Mercedes Sosa, trayendo canciones de Violeta Parra, León Gieco, y hasta Jaime Torres, Un repertorio de grandes íconos del folclore argentino donde no va a faltar la Rogativa del Loncomeo, de Marcelo Berbel. Entre las canciones que escucharemos además habrán adelantos de lo que será mi tercer disco como solista llamado «Formoseña», producido enteramente por Lucio Mantel, que estrenaré en plataformas digitales y en formato físico en septiembre de este año. Desembarcamos en Cipoletti con banda completa: Juan Sardi en ronroco y coros, Nicolás Rainone en bajo, Clara Lodillinsky en trompeta, Mariana Ferro en trombón y Lucas Helguero en percusión».

La Charo, recientemente designada vicepresidenta del Inamu (Instituto Nacional de la Música) se encuentra profundizando su experiencia solista, tras casi 20 años de trabajo con Tonolec: «Cantar a Latinoamérica implica explorar esos universos paralelos que tenemos con otras regiones de este continente, donde los ritmos, los colores musicales están impregnados de la herencia afrodescendiente e indígena. Profundizar esa faceta mía solista es a lo que me encuentro abocada desde el 2017. Después de lo transitado con mi dúo Tonolec desde el año 2000, , con casi dos décadas de trabajo sostenido, donde propusimos mixturar la música nativa y folclórica de territorio argentino, con la tecnología, con los loops electrónicos y la manera digital de componer, me tentó la idea de recorrer con mi voz los paisajes fuera de nuestro territorio encontrando esos puntos en común».

Por último, respecto de Tonolec, La Charo aclara que «estamos en un impasse creativo ya que ambos, tanto Diego Pèrez como yo, nos encontramos abocados de lleno a nuestras propuestas solistas. En 2025, se cumplirán 20 años de haber salido al ruedo con nuestro primer álbum. Quizás ese aniversario sea una buena escusa para volver a traer a nuestra banda al ruedo».