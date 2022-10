Murió «El perro verde»: el periodismo español despide a Jesús Quintero

El comunicador y periodista español Jesús Quintero, un creativo y personal animador de radio y televisión, creador de ciclos como “El Perro Verde” y “El Loco de la Colina” con los que a fines de la década del ’90 trajo su impronta al Río de la Plata, falleció hoy a los 82 años.

Quintero murió en la residencia geriátrica Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en Cádiz, donde fue alojado arrastrando problemas respiratorios y coronarios, informó la prensa española.

El mítico presentador y creador de múltiples formatos de radio y televisión, recibió más de 200 galardones, entre los que destacan el Ondas Internacional, el premio Rey de España de periodismo y el Premio a la originalidad periodística.

Quién era Jesús Quintero

Nacido en San Juan del Puerto, Quintero revolucionó al periodismo de su país. Inició su carrera en los medios en una radio de Huelva, su provincia natal. Y en la década del 60 ganó popularidad por el programa Estudio 15-18, que presentó junto a Marisol Valle, en Radio Nacional de España. Luego llegó El perro verde, pero El loco de la colina fue el ciclo que lo catapultó a la fama masiva y pasó los límites de su país.

Apasionado por las entrevistas, Quintero se conectaba con personajes marginados, para que hablaran de sus problemas, deseos e inquietudes. «Quiero que el entrevistado me cuente sus cosas. No voy a acosarlo, ni chuparlo, ni vencerlo. Nunca uso la estocada. Si ha de morir se matará solo y con sus propias palabras. No me creo nada esa moda del reportaje agresivo», señaló en una entrevista el hombre que se caracterizó por sus silencios e hizo escuela.

El ciclo se replicó con éxito en Argentina y en Uruguay, pero el periodista quedó con dos entrevistados pendientes: Juan Pablo II y Fidel Castro, quienes nunca accedieron a participar de su programa. Además, fue actor, productor y manejó las carreras de importantes figuras como Paco de Lucía, María Jiménez o los payasos Gaby, Fofó y Miliki.

Con información de Agencia Télam y Noticias Argentinas.-