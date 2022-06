Murió Philip Baker Hall, uno de los actores secundarios más reconocidos

A los 90 años, falleció el actor Philip Baker Hall en su casa de Glendale, Los Ángeles por razones que aún no fueron comunicadas.

Con una formación actoral en teatro, Baker Hall interpretó varios papeles secundarios reconocidos en cine y televisión, especialmente en los años ’90.

Nació en 1931 en Toledo, Ohio, y aunque siempre le interesó la profesión recién se dedicó después de cumplir 30 años. Antes sirvió en el ejército, fue locutor de radio y profesor de secundaria.

Luego de varios años en Nueva York, donde trabajó en decenas de obras de teatro en Broadway decidió mudarse a Los Ángeles a mediados de los ’70 para buscar una oportunidad en cine y televisión.

Logró participar en varias series y en los ’80 se destacó al interpretar al presidente Richard Nixon en «Secret Honor», rol que realizó en teatro y también en cine, dirigido por Robert Altman.

Su época dorada fueron los ’90. En 1991 se encargó de un pequeño personaje en un recordado capítulo de la serie «Seinfeld» donde hizo de un bibliotecario apodado «Bookman».

“Hace más de veinte años que grabamos ese episodio y me pasa todos los días que alguien me reconoce y me llama Bookman. Y no solo sucede en Nueva York o en Los Ángeles, es en todos lados. El tipo dejó una gran marca”, señaló Baker Hall en una entrevista.

En esa década un joven director lo tomó como su actor fetiche en el comienzo de su carrera. Se trata de Paul Thomas Anderson que lo incorporó desde su cortometraje «Cigarettes & Coffee».

El cineasta confió en él para sus tres primeras películas: «Hard Eight», «Boogie Nights» y «Magnolia». Para muchos son los tres mejores papeles de su carrera.

En los ’90 también estuvo en otras películas populares como «The Truman Show», «La Roca», «Air Force One», «Rush Hour», «The Insider», entre otras.

«Zodiac» en 2007 y «Argo» en 2012 fueron dos de sus actuaciones más destacadas en los años posteriores donde bajó el ritmo de trabajo.

Baker Hall fue uno de esos actores que, por más que apenas tuvieron roles protagónicos, supieron dejar su marca con inolvidables personajes secundarios. Una garantía para los directores y para el espectador.