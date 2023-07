Música de viernes: Britney Spears y Will.i.am lanzaron la canción «Mind Your Business»

Britney Spears y el cantante Will.i.am lanzaron este viernes el single «Mind Your Business», la segunda canción que la «princesa del pop» presenta luego de que en 2021 se terminaran sus trece años de tutela y mientras prepara un libro con sus memorias.

La canción marca el reencuentro de Spears y Will.i.am desde su éxito de triple platino «Scream & Shout» en 2012. Una década después de ese lanzamiento, ese tema alcanzó mil millones de visitas en la plataforma YouTube.

Según el sitio especializado Variety, esta semana en una entrevista con CBS Morning, Will.i.am, líder de Black Eyed Peas y productor, elogió a Spears: «He sido fanático, amigo y partidario de Britney a lo largo de los años».

Al describir el significado de la canción «Mind Your Business», Will.i.am dijo: «Cuando estás en el centro de atención, muchas veces solo querés vivir tu vida. Hay letras en la canción que apuntan a eso, a que hay una delgada línea y todos merecen su versión de privacidad».

