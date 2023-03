Oscar 2023: el emotivo discurso de Brendan Fraser tras ganar el premio al mejor actor

Brendan Fraser se alzó con el Oscar a mejor actor por su interpretación de Charlie en la película del cineasta Darren Aronofsky, La ballena (The Whale).

Brendan Fraser se alzó con el Oscar a mejor actor por su interpretación de Charlie en la película del cineasta Darren Aronofsky, La ballena (The Whale), en la edición 95° de los premios de la Academia de Hollywood.

Si bien fue señalado por los especialistas como uno de los favoritos a ganar la estatuilla, en la misma categoría, el actor competía contra Austin Butler (Elvis), quien también era uno de los destacados por los profesionales y quien lo desplazó en los Globos de Oro. A su vez, Colin Farrell (Los espíritus de la isla), Bill Nighy (Living) y Paul Mescal (AfterSun) también se encontraban dentro de la competencia.

Al subir al escenario del teatro Dolby, Fraser expresó a modo de broma: “Así que así se siente el multiverso”. Y añadió: “Gracias a la Academia por este honor y al estudio A24 por hacer una película como esta”. A su vez, agradeció al director de la película, Darren Aronofsky.

“Han puesto su corazón del tamaño de una ballena para que podamos ver lo que hay en nuestras almas. Es un honor para mí que me hayan nombrado con ustedes en esta categoría”, continuó.

“Empecé en esto hace 30 años y las cosas no han sido fáciles, pero sí conté con algo que no agradecí hasta que dejé de tenerlo. Gracias por este reconocimiento. No habría tenido esto sin el resto del equipo”, agregó. Y concluyó con un agradecimiento a sus hijos, su manager y a su pareja, Jeanne Moore.

El premio Oscar tiene una carga especial para Brendan porque significa un gran triunfo tras su regreso a la actuación luego de una temporada de ausencia. El actor estuvo paralizado en su carrera artística por una serie de lesiones causadas por las acrobacias por su papel en George de la selva; en esta película tenía que hacer mucho esfuerzo físico y se negaba a utilizar dobles de acción.

Operaciones, divorcio y abuso: la triste historia de Brendan Fraser

Según había declarado en una entrevista con GQ en 2018, en busca de esforzarse tanto por tener destacadas actuaciones físicas, terminó destrozando su cuerpo, al punto de que tuvo que someterse a múltiples operaciones durante casi siete años.

Sumado a esto, entró en depresión por el doloroso divorcio de su esposa, Afton Smith, y el acoso sexual que sufrió por parte de Philip Berk, presidente de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, razón que lo llevó a no asistir a la ceremonia de los Globos de Oro el pasado 11 de enero del 2023.

Ahora, a sus 53 años, regresó al cine con el protagónico en The Whale, un trabajo que no fue para nada fácil ya que el intérprete tuvo que transformarse físicamente para su papel: debió cargar una prótesis de 135 kilos para aparentar ser más grande de tamaño. Además del trabajo de maquillaje que fue bastante aclamado, también fue aplaudido por su interpretación.

Con este papel, Fraser ya entró en una nueva etapa en su carrera y se posicionó como un actor de renombre.

Agencia Noticias Argentinas