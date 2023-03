Oscar 2023: uno por uno, conocé la lista de todos los ganadores

La celebración más importante de la cinematografía mundial se dio cita ayer en Hollywood. Las mejores películas producidas en el último año fueron premiadas en la 95ª edición de los premios Oscar, gala que fue conducida por el presentador Jimmy Kimmel.

Se trató de una ceremonia cargada de mucho glamour y estrellas. Y de la cual vale destacar que la primera estatuilla la alzó un latinoamericano: Guillermo del Toro, director de Pinocho, que fue elegida como mejor película animada.

En tanto, Argentina, 1985 no pudo ante el film alemán «Sin novedad en el frente», seleccionada como mejor película extranjera.

Todos los ganadores de los Premios Oscars 2023

Mejor Diseño de Vestuario:

– Babylon

– Black Panther: Wakanda por Siempre (Black Panther: Wakanda Forever)

– Elvis

– Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo (Everything Everywhere All at Once)

– Mrs. Harris Goes to Paris



Mejor Maquillaje y Peluquería:

– Sin Novedades en el Frente (All Quiet on the Western Front)

– The Batman

– Black Panther: Wakanda por Siempre (Black Panther: Wakanda Forever)

– Elvis

– La Ballena (The Whale)



Mejor Cinematografía:

– Sin Novedades en el Frente (All Quiet on the Western Front)

– Bardo

– Elvis

– El Imperio de la Luz (Empire of Light)

– Tar



Mejor Cortometraje:

– An Irish Goodbye

– Ivalu

– Le Pupille

– Night Ride

– The Red Suitcase



Mejor Largometraje Documental

– All That Breathes

– All The Beauty and the Bloodshed

– Fire of Love

– A House Made of Splinters

– Navalny



Actriz en un Papel Secundario:

– Angela Bassett (Black Panther: Wakanda por Siempre)

– Hong Chau (La Ballena)

– Kerry Condon (Los Espiritus de la Isla)

– Jamie Lee Curtis (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)

– Stephanie Hsu (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)



Actor en un Papel Secundario:

– Brendan Gleeson (Los Espiritus de la Isla)

– Brian Tyree Henry (Causeway)

– Judd Hirsch (The Fabelmans)

– Barry Keoghan (Los Espiritus de la Isla)

– Ke Huy Quan (Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo)



Mejor Largometraje Animado:

– Pinocchio

– Marcel

– Puss In Boots

– The Sea Best

– Turning Red

Mejor película internacional:

– Sin novedad en el frente (Alemania)

– Argentina, 1985 (Argentina)

– Eo (Polonia)

– Close (Bélgica)

– The Quiet Girl (Irlanda)

Mejor diseño de producción:

– Sin novedad en el frente occidental

– Avatar: La forma del agua

– Babylon

– Elvis

– Los Fabelman

Mejor cortometraje documental:

– Los susurradores de elefantes

– Haulout

– ¿Cómo se mide un año?

– El efecto Martha Mitchell

– Un extraño en la puerta

Mejores efectos especiales:

– Avatar: el sentido del agua

– Sin novedad en el frente

– The Batman

– Black Panther: Wakanda Forever

– Top Gun: Maverick

Mejor sonido:

– Sin novedad en el frente

– Avatar: La forma del agua

– The Batman

– Elvis

– Top Gun: Maverick

Mejor canción original:

– Applause de Tell It Like a Woman

– Hold My Hand de Top Gun: Maverick

– Lift Me Up de Black Panther: Wakanda Forever

– Naatu Naatu De RRR

– This Is a Life De Everything Everywhere All at Once

