¿Qué opinás? Ozuna y Gims estrenaron «Arhbo», uno de los himnos del Mundial de Qatar

El rapero puertorriqueño Ozuna y el congoleño Gims interpretan una de las canciones oficiales del Mundial de fútbol de Qatar-2022, titulada ‘Arhbo’, cuyo videoclip fue desvelado este sábado en Youtube por la FIFA.

Ozuna, cantante de rap, reguetón y trap latino, une su voz a la de Gims, rapero que residió en Francia gran parte de su vida.

¡Ya salió la nueva canción del soundtrack oficial de la Copa Mundial de la FIFA #Qatar2022! 🏆🎶



Mira el videoclip ‘Arhbo’ de @ozuna & @GIMS en YouTube https://t.co/neT7xB0mFW pic.twitter.com/YzOslkKPla — Road to 2022 Español (@roadto2022es) August 19, 2022

Un primer himno oficial, ‘Hayya Hayya’ (Better Together), interpretado por el cantante estadounidense de ‘rhythm and blues’ Trinidad Cardona, por el nigeriano-estadounidense Davido, y la catarí Aisha, había sido difundido en abril.

El Mundial qatarí, del 20 de noviembre al 18 de diciembre, será el primero en disputarse en un país árabe.

El himno más conocido de un Mundial sigue siendo el ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ por Shakira y el grupo sudafricano Freshlyground, música oficial del Mundial de 2010 en Sudáfrica.

Si no estás de acuerdo con esto último, te dejamos algunos himnos mundialistas que significan mucho para los argentinos, más allá de la música. Por caso, el de México’86.

El de Argentina ’78 tiene el valor simbólico de ser el primer Mundial ganado por el seleccionado argentino, además del valor artístico de haber sido compuesto por Ennio Morricone, el mismo de, por ejemplo, la música de «El bueno, el malo y el feo» o «Por un puñado de dólares.

La de Francia ’98, «La copa de la vida», interpretada por Ricky Martin, no está nada mal, pero…

… nunca, nada ni nadie va a superar «Un estate italiano», la imbatible canción de Italia ’90 interpretada por Edoardo Bennato y Gianna Nannini. Será el riff con el que comienza, será la desgarrada voz de Gianna, no sé, pero es «la» canción de mundiales.

Con información de AFP