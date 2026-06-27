El marplatense que se enamoró del sur, dejó todo en los ’70 para poner su óptica en Neuquén y hoy marca la ‘visión’ de Vaca Muerta

Ver donde todavía otros no ven, suele ser esencial para convertir una necesidad en oportunidad y más tarde en crecimiento y expansión.



Tal es la vivencia de Horacio Wolf, fundador y CEO de Óptica Wolf, presente en la ciudad de Neuquén desde 1979.

Nacido en Mar del Plata, Wolf inició su relación con la óptica a los 14 años. “Tuve la suerte de trabajar al lado de un gerente que me enseñó el oficio”, recuerda.



Para el año 1970, ya recibido de técnico en óptica, decidió dejar la costa y establecerse en Neuquén. La puerta la abrió un proveedor de una empresa nacional. “Me dijo ¿por qué no vas a ver Neuquén? Hay mucho trabajo por el Chocón y hay pocas ópticas”, recuerda Horacio. En junio de ese año junto a un socio abrieron “Óptica Mar del Plata” en Olascoaga 281 de Neuquén.

La primera óptica con marca propia en Neuquén

En 1979 esa primera sociedad terminó, y con un tallerista, un administrativo y dos vendedores, en un pequeño local de Avenida Argentina 60, nació Óptica Wolf , una marca emblemática desde hace 47 años en Neuquén.

Los inicios. La primera Óptica Wolf inaugurada en Neuquén en 1979.



A medida que la ciudad crecía, también crecía Wolf, que junto al aporte de los especialistas oftalmólogos y otorrinos de la zona, sumó especialización en contactología y audiología, algo de avanzada para la época de la región.



La expansión les permitió abrir locales en Cipolletti, Centenario, Rincón de los Sauces y Añelo.



Una locación que es parte de la historia de Neuquén

Uno de los hitos en la historia de Wolf llegaría en el año 1999, cuando emplazaron el local en Juan B. Justo y Avenida Argentina, una de las esquinas con más historia de la ciudad de Neuquén.

Locación histórica. Construído en 1936, el edificio que ocupa hoy Óptica Wolf fue el Banco Industrial y «la casa del soldado» (Archivo).



Ese edificio construído en 1936 cuando las calles de Neuquén aun eran de tierra, fue originalmente el Banco Industrial, hasta que años después quedó el manos del obispado. Bajo la gestión de Jaime De Nevares, allí funcionó por años “la casa del soldado”, donde los colimbas del interior encontraban refugio los fines de semana.



“En el año 1999 vino a verme el obispo Radrizzani y rápidamente nos pusimos de acuerdo para alquilar el local. Al ser monumento histórico hubo que respetar la fachada original, no pudimos poner vidrieras, y hasta nos exigieron un color de pintura acorde a la estética histórica”, rememora Wolf.

Versión 2026. El edificio histórico, hoy en manos de Óptica Wolf (Foto: Florencia Salto).





La etapa del crecimiento

Entrados en los 2000, se incorporó a la empresa Nancy Nehele, hoy esposa de Horacio, y de su mano se amplificó la inserción comercial y la visión de negocios. Más tarde, dos de los hijos de Horacio que también abrazaron el oficio, se quedaron con la sucursal de Cipolletti, y la segunda sucursal de Neuquén.



“Así como atravesamos todas las épocas políticas, lo mismo sucedió con el avance tecnológico en óptica. Fuimos de los primeros en hacer contactología en la región, en traer los lentes de contacto blandos, y hoy hacemos lentes de contacto esclerales, que es lo más nuevo que existe”, se enorgullece Horacio.

1/ 5 Óptica Wolf (Foto: Florencia Salto) 2/ 5 Óptica Wolf (Foto: Florencia Salto) 3/ 5 Óptica Wolf (Foto: Florencia Salto) 4/ 5 Óptica Wolf (Foto: Florencia Salto) 5/ 5 Óptica Wolf (Foto: Florencia Salto)



Esa búsqueda permanente por la innovación los ha llevado a convertirse en esenciales para Vaca Muerta. Uno de los Elementos de Protección Personal (EPP) indispensables en el shale oil son las gafas de seguridad. Sin embargo, las personas que usan lentes suelen padecer su uso. En Óptica Wolf se han especializado en gafas de seguridad con graduación, es decir “con aumento”.

“De la mano de Vaca Muerta, nos preparamos para el crecimiento que traerán los próximos 10 años para la provincia” Horacio Wolf, Fundador y CEO de Óptica Wolf



“Hacemos gafas de seguridad fotocromáticas, con graduación, multifocales, adaptadas a la necesidad de cada empresa”, explica Horacio. Más de 100 empresas de diferentes rubros confían en Wolf ese aspecto esencial de su actividad.



Un equipo de 30 personas trabaja día a día en cada uno de los cuatro locales que hoy tiene Óptica Wolf. “Hemos llegado a ser reconocidos como una de las diez ópticas más importantes del país gracias a la comunidad, a los profesionales amigos, y al compromiso de nuestro equipo de trabajo. Hoy nos preparamos para el crecimiento que nos traerán los próximos 10 años”, afirma Wolf.