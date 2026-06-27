Dólar o plazo fijo: el recurrente dilema del ahorrista argento

Por Lucía Narbaits (PIN Capital)



Durante los primeros meses de 2026, el dólar oficial se mantuvo prácticamente quieto. Desde febrero hasta finales de mayo, el tipo de cambio operó con una estabilidad inusual para los estándares argentinos, lo que llevó a muchos ahorristas a hacer lo que el ADN financiero local indica casi por reflejo: comprar dólares.



La lógica es conocida, y tiene historia que la respalda. Sin embargo, junio trajo la primera señal de movimiento: el billete acumuló una suba de alrededor del 5% en el mes, superando por primera vez en el año a la inflación mensual, que fue del 2,1% en mayo. Aun así, en términos nominales el dólar sigue atrasado respecto a la inflación acumulada del año, que ya roza el 15%.



El despertar cambiario, aunque moderado, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que el ahorrista argentino esquiva con frecuencia: ¿alcanza con tener los dólares quietos, o eso también tiene un costo? La respuesta corta es que sí, tiene un costo. Y es más alto de lo que parece.



El ahorrista que mantiene sus dólares en una caja de ahorro no está preservando valor: está perdiendo poder adquisitivo en silencio. Estados Unidos proyecta una inflación cercana al 4% anual para 2026, y la Reserva Federal evalúa subir su tasa de referencia hacia fin de año para contenerla. Eso significa que el dólar en sí mismo se deprecia, y los billetes guardados sin rendimiento pierden valor en términos reales.

Dato 5% Lo que subió el dólar en promedio durante junio, superando por primera vez en el año a la inflación mensual.



Pero el costo de oportunidad no es solo para quienes tienen dólares. El ahorrista en pesos que optó por un plazo fijo bancario enfrenta una situación igualmente compleja.

La tasa nominal anual promedio de los plazos fijos bajó al 16%, mientras que las proyecciones de inflación para 2026 se ubican en torno al 30% anual. Esto configura lo que en economía se llama tasa de interés real negativa: cuando el rendimiento de un instrumento no alcanza a cubrir la inflación, el ahorrista pierde capacidad de compra aunque nominalmente vea crecer su saldo.



Concretamente, quien coloca pesos a plazo fijo está obteniendo un rendimiento que le cubre poco más de la mitad de lo que la inflación le va a consumir en el año.



El plazo fijo tiene además otras limitaciones más allá de la tasa. Una vez constituido, el dinero queda inmovilizado por el plazo pactado —generalmente 30 días— sin posibilidad de rescate anticipado. Para quien necesita liquidez, eso es un problema. A esto se suma que la tasa del 16% no es pareja para todos: los bancos suelen ofrecer condiciones más favorables a clientes con mayores depósitos o perfiles de renta alta, lo que deja al ahorrista promedio en el escalón más bajo de la tabla.

Alternativas en el mercado financiero

Frente a ese panorama, el mercado ofrece una alternativa más competitiva: los instrumentos que ajustan por inflación, conocidos como bonos y letras CER. A diferencia del plazo fijo, estos instrumentos actualizan su capital según el índice de precios, y además pagan una tasa adicional por encima de la inflación.



En el tramo corto-medio del mercado, el X30N6 con vencimiento el 30 de noviembre y el TZXD6 con vencimiento el 15 de diciembre. Para quienes están dispuestos a extender el plazo el TZXM7 ,con vencimiento en marzo de 2027, ofrece inflación más 4,9%, un spread más atractivo para perfiles con mayor horizonte de inversión.

Dejar el dinero quieto no es una estrategia neutral, es una decisión de pérdida. El primer paso es entender que en finanzas, la inacción también tiene precio.



Además, pueden venderse en cualquier momento en el mercado secundario, lo que les otorga liquidez inmediata. Y la barrera de entrada es baja: se puede comenzar desde los 100.000 pesos lo que las pone al alcance de un universo amplio de ahorristas que hasta ahora creían que este tipo de instrumentos era solo para grandes inversores.



En Argentina, el hábito de ahorrar en dólares y guardarlos es cultural. Pero en un contexto donde el propio dólar pierde valor por la inflación estadounidense, donde el plazo fijo rinde menos de la mitad de lo que la inflación local consume y donde existen alternativas líquidas y accesibles desde montos bajos, dejar el dinero quieto dejó de ser una estrategia neutral. Es, en los hechos, una decisión de pérdida. El primer paso no es complicado: entender que en finanzas, la inacción también tiene precio.