Lollapalooza Argentina 2023: confirmaron los horarios y escenarios día por día

Lollapalooza Argentina confirmó los horarios y los escenarios de los shows que serán parte de la edición 2023, que se llevará a cabo el viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de marzo, en el Hipódromo de San Isidro.

El festival presenta como cabezas de cartel a Rosalía, Drake, Tame Impala, Twenty One Pilots, Lil Nas X y Billie Eilish. Entre los números internacionales del encuentro musical también destacan The 1975, Jane’s Addiction, Cigarettes After Sex, Armin Van Buuren y Danny Ocean; en tanto que de la escena local estarán Chano, Trueno, María Becerra, Usted Señalemelo, Catupecu Machu, Diego Torres y Marilina Bertoldi, entre otros.

Horarios del Lollapalooza 2023

El siguiente es el detalle de los días, escenarios y horarios en los que actuará cada artista:

Viernes 17: Escenario Flow

– Nani: 12.15 a 12.45.

– An Espil: 13.15 a 13.45

– Silvestre y La Naranja: 14.30 a 15.15.

– Willow: 16.00 a 17.00

– Tove Lo: 18.00 a 19.00

– Chano: 20.00 a 21.00

– Drake: 22.15 a 23.45

Escenario Samsung

– Platilina: 12.45 a 13.15

– The Change: 13.45 a 14.30

– Suki Waterhouse: 15.15 a 16.00

– Aurora: 17.00 a 18.00

– Trueno: 19.00 a 20.00

– Rosalía: 21.00 a 22.15

– Armin Van Buuren: 23.45 a 01.00

Escenario Alternative

– Guillermo Beresñak: 12.15 a 12.45

– Paz Carrara: 13.15 a 13.45

– Guitarricadelafuente: 14.30 a 15.15

– Dante Spinetta: 16.00 a 17.00

– The Rose: 18.00 a 19.00

– Marilina Bertoldi: 20.00 a 21.00

– Cigarettes After Sex: 22.15 a 23.15

Escenario Perry’s

– Panther: 13.15 a 14.00

– Flaca: 14.15 a 15.00

– Oscu: 15.30 a 16.15

– Villano Antillano: 16.30 a 17.15

– Young Miko: 17.30 a 18.15

– Álvaro Díaz: 18.45 a 19.15

– Danny Ocean : 20.00 a 20.45John Summit: 21.00 a 22.15

– Alison Wonderland: 22.30 a 23.30

Sábado 18: Escenario Flow

– Florian: 13.00 a 13.30

– 1915: 14.15 a 15.00

– Yungblud: 15.45 a 16.45

– Usted Señalemelo: 17.45 a 18.45

– The 1975: 19.45 a 20.45

– Twenty One Pilots: 22.15 a 23.45

Escenario Samsung

– Melanie Williams: 12.3O a 13.00

– Friolento: 13.30 a 14.15

– Nafta: 15.00 a 15.45

– Wallows: 16.45 a 17.45

– Jane´s Addiction: 18.45 a 19.45

– Tame Impala: 20.45 a 22.15

– Jamie XX: 23.45 a 01.00

Escenario Alternative

– Delfina Campos: 13.00 a 13.30

– Kchiporros: 14.15 a 15.00

– Elsa y Elmar: 16.00 a 16.45

– Sofi Tukker: 17.45 a 18.45

– Catupecu Machu: 19.45 a 20.45

– Melanie Martínez: 22.15 a 23.15

Escenario Perry’s

– Sassy Girl: 12.30 a 13.00

– Brole Carrey: 13.15 a 13.45

– Papichamp: 14.00 a 14.45

– Ryan Castro: 15.00 a 15.45

– Rusowsky, Ralphie Choo: 16.00 a 17.00

– Nora en Pure: 17.15 a 18.15

– Mora: 18.30 a 19.30

– Fred Again:19.45 a 20.45

– Purple Disco Machine: 21.00 a 22.00

– Bresh: 22.15 a 22.45

Domingo 19: Escenario Flow

– Mora Navarro: 12.00 a 12.30

– Odd Mami: 13.00 a 13.30

– Gauchito Club: 14.15 a 15.00

– Cami: 15.45 a 16.45

– Diego Torres: 17.45 a 18.45

– María Becerra:19.45 a 21.00

– Billie Eilish: 22.00 a 23.30

Escenario Samsung

– Camilú: 12.30 a 13.00

– León Cordero: 13.30 a 14.15

– Mother Mother: 15.00 a 15.45

– Conan Gray: 16.45 a 17.45

– Kali Uchis: 18.45 a 19.45

– Lil Nas X: 21.00 a 22.00

– Skrillex: 23.30 a 00.45

Escenario Alternative

– Mia Zeta: 12.00 a 12.30

– Connie Isla: 13.00 a 13.30

– Judeline: 14.15 a 15.00

– Hot Milk: 15.45 a 16.45

– Modest Mouse: 17.45 a 18.45

– Polo & Pan: 19.45 a 21.00

– Rise Against: 22.00 a 23.00

Escenario Perry’s

– Soui Uno: 12.45 a 13.30

– Oh!Dulceari: 13.45 a 14.30

– Muerejoven: 14.45 a 15.30

– Rojuu: 15.45 a 16.30

– Rei: 16.45 a 17.30

– Callejero Fino: 18.45 a 19.45

– Tockischa: 20.00 a 21.00

– Gorgon City: 21.15 a 22.15

– Claptone: 22.30 a 23.30