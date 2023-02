Qué dijo Carmen Barbieri sobre la separación de Fede Bal y las acusaciones de infidelidades

La separación de Fede Bal con su novia, Sofia Aldrey, generó mucha repercusión después de las acusaciones de diversas infidelidades de él hacia ella. Su madre, Carmen Barbieri, habló al respecto en el programa de televisión que conduce.

«La relación que tengo con Fede es de mamá e hijo. Yo no me meto en su vida, prefiero que hablen los protagonistas. Yo no pregunto”, expresó la actriz.

De acuerdo a lo que informaron en el programa de chimentos LAM, Aldrey dejó a Bal después de descubrir múltiples infidelidades, algunas con mujeres famosas como Claudia Albertario.

«Es grave también para la gente que sale lastimada porque creo que al terminar así y, por ahí, no poner las cosas sobre la mesa en el momento que hay que ponerlas…”, dijo una de las panelistas pero Barbieri salió al cruce: «¿Qué sabes vos si no pudieron las cosas sobre la mesa en el momento y no salió antes? Cuando uno se separa siempre hay enojo, ira. Siempre. ¿Qué sabes vos si hablaron o no hablaron antes? Yo no sé”, contestó.

Carmen también deslizó una crítica hacia Aldrey por considerar que pudo ser ella la que filtró a los medios los chats de Bal con otras mujeres. “Habría que preguntarle a él si quiere hablar. Y a ella, si mandó los mails y los chats es porque ella quiere hablar. Que hable. Que hablen ellos que son los protagonistas”, opinó.

En un tono más conciliador, concluyó: “Yo lo lamento mucho, yo la quiero mucho a ella. Quiero que sean felices los dos. Si no están bien hace un tiempo y realmente es así, lo mejor es separarse para no lastimarse ni a uno ni al otro”.