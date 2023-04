Tamara Bella atraviesa su peor momento

La conductora Tamara Bella dejó a Martín Coggi -exboxeador-, para comenzar su historia de amor con el psicólogo Pablo Vázquez Kunz. A los cuatro meses de romance, quedó embarazada, y ahora, espera su primer hijo para el mes de julio.

Hace un par de semanas, Tamara Bella anunció que está a punto de quedarse sin un lugar donde vivir. A pesar de su avanzada gestación, comentó que su ex Pablo se había esfumado por completo, despojándola de todo lo que pueda llegar a necesitar.

La conductora dijo que su hijo fue buscado por ambos, sin embargo, las cosas cambiaron bastante. Su abogada, Ana Rosenfeld, salió a hablar sobre la situación de la mediática: «Está en una situación muy difícil económicamente, ya que no tiene medicina prepaga y también vive una situación límite en la casa donde está. Hay gastos que su ex no está afrontando».

Al mismo tiempo, se supo que la ex de Coggi le impuso una perimetral a Vázquez Kunz, y ahora tuvo otro gesto desagradable. En tanto, la modelo brasileña apareció en su perfil de Instagram para darles una difícil noticia a quienes la apoyan incondicionalmente: «No voy a tener más mi línea de teléfono, mi número, porque el titular le dio de baja», afirmó decepcionada.

«Yo estoy viviendo muy lejos sin teléfono», concluyó.

Quién es Tamara Bella

Tamara Bella es modelo, actriz y conductora de televisión. Es de origen brasileño, y se la conoce en los medios desde que tuvo un romance con Matías Alé en el 2019. Por su vínculo con el ex de Graciela Alfano, su imagen recorrió las tapas de las revistas más importantes del país. En los últimos años, trabajó en Canal 26, El Trece y el Canal de la Ciudad.