Ley Bases y paquete fiscal en el Senado: sin Villarruel para presidir los votos, así será la sesión el miércoles

Carolina Ramos Corresponsalía Buenos Aires

Ante la ausencia del presidente Javier Milei en el país y con votos ajustados, la Libertad Avanza se encamina hacia la sesión que comenzará el miércoles a las 10 en el Senado. Tras una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria se acordó cómo será el debate en el recinto por la Ley Bases y el paquete fiscal.

El oficialismo llega con un número apretado de 36 votos, lo que forzaría un desempate, y varios puntos entre signos de interrogación. A esto se suma la ausencia al momento de votar de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quién deberá asumir la titularidad del Poder Ejecutivo el miércoles por la noche debido al viaje de Javier Milei a la cumbre del G7 en Italia.

Este lunes, Villarruel recibió a los jefes de todos los bloques en su despacho para definir la mecánica de la sesión. Allí y a pedido de varios senadores, se acordó debatir primero la Ley Bases y luego las medidas fiscales. Esto podría implicar que la sesión se extienda hasta la madrugada del jueves. Sin embargo, no se prevé que haya un cuarto intermedio.

Según confió el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, quién conducirá la sesión en ausencia de Villarruel, el oficialismo propiciará la votación por títulos o capítulos, pero aceptará abrir los artículos que la oposición pida considerar por separado. En este sentido, Abdala votará como senador y, en caso de empate, tendrá en sus manos la definición final.

Ley Bases y paquete fiscal en el Senado: votos claves y artículos que peligran

Las aguas se agitaron en los últimos días luego de que el senador y titular de la UCR, Martín Lousteau, presentara dictámenes alternativos de la Ley Bases y el paquete fiscal, con cambios de fondo en los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales, el blanqueo, el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y las privatizaciones, entre otros puntos.

Por su parte, el líder de Unión por la Patria, José Mayans, deslizó el fin de semana que «están analizando» la propuesta de Lousteau. Esto encendió las alarmas en el oficialismo y sus aliados ya que en números, una alianza entre el kirchnerismo y el presidente del radicalismo podría sumar 34 votos. Por lo tanto solo les faltarían tres más para imponerse en cualquier votación.

El jefe del PRO, Luis Juez, preocupado por la situación salió a pedir «prudencia». “No sabemos qué mella pudo haber hecho en algunos senadores el dictamen de Lousteau. Ya sin dictamen, haciendo de locutor del kirchnerismo, hizo estragos”, alertó el cordobés, quien en los últimos días habló con Milei y también dialoga con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Si bien se entiende que a Lousteau no le alcanzaría, en principio, para alterar el resultado en general, sí tiene poder de daño para hacer caer artículos en particular si el oficialismo no acepta cambios en el recinto. Para eso debería sumar a los 33 miembros de Unión por la Patria y otros senadores de bloques provinciales.

De entrada, está en la cuerda floja el artículo primero, que delega facultades a Milei en materia administrativa, económica, financiera y energética. Unión por la Patria podría unir fuerzas con Lousteau, el radical fueguino Pablo Blanco y el entrerriano Edgardo Kueider, de Unidad Federal.

De sumarse el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad (no firmó ningún dictamen) serían 37 votos. Este número sería suficiente para rechazar uno de los artículos medulares de la Ley Bases y trastocar los ánimos para el resto de la votación, en una especie de «dejavú» de la primera edición del debate en Diputados.

Otro artículo plagado de dudas es el 7, sobre las privatizaciones: crece la versión de que el Gobierno, para evitar una derrota, podría retirar del listado de nueve empresas a Aerolíneas Argentinas y el Correo Argentino. Asimismo, está cerca de fracasar la eliminación de la moratoria previsional, que rechazan senadoras como Alejandra Vigo de Córdoba y Mónica Silva de Río Negro.

La restitución del impuesto a las Ganancias también está bajo un manto de incertidumbre: a pesar de que el Gobierno aceptó subir el piso un 22% para los trabajadores de la Patagonia por zona desfavorable, nada garantiza que Diputados, en la segunda revisión, acepte la versión del Senado. Es el temor que envuelve a senadores como los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, que son dos votos clave.

Ley Bases y paquete fiscal en el Senado: jubilaciones, el veto presidencial y los votos de «apoyo contundente»

Como si el laberinto de la Ley Bases no fuera lo suficientemente intrincado, el panorama se enrareció aún más después de que Diputados aprobara la recomposición del 8% de las jubilaciones con dos tercios de los votos, un número que podría repetirse en el Senado.

La media sanción ingresó este lunes a la Cámara alta y ya hay especulaciones alrededor del veto presidencial como moneda de cambio para la votación en Diputados. En ese sentido, Juez lanzó un manto de sospecha sobre diputados que podrían “tomar el tema como un chantaje” y apoyar la sanción del Senado a cambio de que Milei no vete la norma.

Mientras, tanto los diez gobernadores del extinto Juntos por el Cambio se metieron en la discusión con un comunicado donde expresaron un “apoyo contundente” a la Ley y el paquete fiscal. “No hay más tiempo que perder”, manifestaron, en un último intento por sumar votos.

Firmaron ese pronunciamiento Jorge Macri (CABA), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis).

Por su parte, Francos también movió hilos y recibió en Casa Rosada al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para firmar convenios de traspaso y colaboración en materia de obras públicas y vivienda. El mandatario tiene un senador que le responde dentro de Unión por la Patria, Guillermo Andrada. En Diputados, peronistas de esa provincia acompañaron el RIGI.