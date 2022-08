Teatro: «Mutilados», una metáfora del Latinoamérica en clave de comedia

“Mutilados”, una parodia latinoamericana, de Christian Cardozo, dirigida por Pablo Todero y estrenará este sábado, a las 21.30, en la sala Ámbito Histrión (Chubut 240). Las entradas, de 1200 pesos, se podrán adquirir al 0299 447-8276 / 0299 154530771.

El elenco está integrado por Eugenia Allub, Roxana Bravo, Verónica Fallik, Ana María Velaz, Diego Arangue, Christian Cardozo, Maximiliano De La Parra, Pablo Daniel Di Lorenzo, Juan Fontana, Fernando Saiz y Facundo Selva. El vestuario y el diseño gráfico es de Yazmin Mer.

En diálogo con Río Negro, el director de la pieza contó detalles de la obra:

P: ¿Cuál es la historia que quieren contar sobre el escenario?

R: La historia es la convivencia de todos los países latinoamericanos en un edificio y a partir de una reunión de los mismos comienzan a suceder toda una serie de situaciones disparatadas. Es una visión en tono de humor de algunos recortes de nuestra historia y actualidad.

P: ¿Cuánto tiempo de ensayo tuvieron?

R: Llevamos cuatro meses de ensayo y vamos a estar todos los sábados de agosto y septiembre.

P: ¿Cuál fue el principal desafío que tuviste como director?

R: El desafío más grande en este proyecto es el trabajo con once actrices y actores en escena, el vínculo, sus registros actorales y el diseño espacial para que todos puedan estar en escena.

P: «Mutilados» puede ser una metáfora o algo concreto ¿Cómo es en este caso?

R: “Mutilados” es una metáfora de como percibimos o nos percibimos como país/países, el proyecto nos hizo leer mucho e investigar, la idea viene desde el año pasado y la construcción del texto es de Christian Cardozo quién también es parte del elenco.

P: ¿Cómo fue el trabajo con los actores/actrices?

R: El trabajo con las actrices y actores fue un trabajo arduo pero divertido, ser tantos es un desafío, pero a la vez siempre deja momentos de mucha diversión.

P: ¿Sobre qué aspectos tuviste que hacer hincapié?

R: Uno no hace hincapié en un aspecto en general, uno trabaja con once individualidades y eso lleva a trabajar con cada una o cada uno de manera particular de acuerdo a lo que el proceso o la instancia del proceso requiere, es una construcción compleja por varios factores, pero es un elenco con grandes actrices y actores, que hacen de esta obra algo maravilloso.