Todo sobre «Radojka», la exitosa comedia de Patricia Palmer y Cecilia Dopazo, que llega a Neuquén

Radojka es una anciana mujer serbia que vive sola. Lejos de su familia, está al cuidado de Gloria y Lucía, dos mujeres que ya han pasado los 50 años de edad. Ambas disfrutan de su trabajo, lo hacen con esmero y responsabilidad. Cuidan y acompañan a Radojka desde hace mucho tiempo.

Gloria y Lucía saben que tienen un buen empleo porque, por sobre todas las cosas, está muy bien pago y, no menos importante, ambas saben que a sus edades no les resultará fácil conseguir otro trabajo. Pero, ¿por qué habría que pensar en eso? Bueno, porque, como sabemos, siempre pasan cosas. Y aquí, pasarán cosas con Radojka y por ende con Gloria, Lucía y ese empleo tan preciado. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para no perder tu trabajo?



Radojka, que en serbio significa alegría, es también el nombre de esta comedia atravesada por escenas y diálogos desopilantes, aunque verosímiles y en clave de comedia negra, que protagonizan con lucidas actuaciones Patricia Palmer (Gloria) y Cecilia Dopazo (Lucía); y que este miércoles ofrecerá dos funciones, a las 19:30 y 21, en el Cine Teatro Español de Neuquén (ver abajo).

Escrita por la dupla uruguaya integrada por Fernando Schmdit y Christian Ibarzabal y con dirección de Diego Rinaldi, “Radojka” es un éxito de taquilla desde el día de su estreno, a comienzos de 2021, en el teatro El Picadilly, de la porteña avenida Corrientes, donde aún se mantiene en cartel.

En un diálogo con RÍO NEGRO, Patricia Palmer y Cecilia Dopazo contaron el origen de esta puesta en escena, sus características y las de sus particulares personajes, las drásticas y disparatadas decisiones que deciden tomar para no perder el trabajo. También describieron las sensaciones de volver a hacer teatro en medio de la pandemia.

Patricia Palmer y Cecilia Dopazo dan vida a Gloria y Lucía, respectivamente, dos mujeres ya mayores que están al cuidado de una anciana.



Sobre cómo llegaron a “Radojka”, cuenta Cecilia: “Llegamos a la obra Patricia y yo después de hacer una obra, en 2017, que se llamaba ‘Falladas’, donde éramos cinco mujeres y había mucho humor. Allí, Patricia y yo tuvimos mucha empatía en el escenario y teníamos ganas de encontrar otra obra donde nos pudiéramos reencontrar en escena y con mucho humor. En todo ese tiempo habíamos estado buscando, Patricia me había alcanzado algunos textos, pero nos parecían demasiado dramáticos y nosotras queríamos seguir explorando nuestra dupla en comedia. En eso estábamos cuando nos llamó Diego Rinaldi, que tenía los derechos de esta obra de dos autores uruguayos, nos la dio a leer, nos dijo que la quería dirigir y la verdad es que el proyecto se armó enseguida, la obra nos gustó un montón. Me la leí de punta a punta, me reí muchísimo, me pareció espectacular y que era un muy buen casting que la hiciéramos nosotras dos”.

Es una comedia clásica de humor negro con diálogos muy graciosos, muy desopilantes y a la vez la acción avanza a medida que pasa el tiempo hasta llegar al último acto donde hay un giro muy sorpresivo” Cecilia Dopazo.



“Es una obra que empezamos a trabajar en plena pandemia, diciembre de 2020”, recuerda Patricia. “La propuesta era poder ensayar al aire libre, con barbijos. Radojka, esa señora anciana, está siempre presente, no importa si físicamente o no, eso lo van a descubrir cuando vean la obra. Pero todo gira alrededor de ella que es una mujer mayor. Es una comedia que está absolutamente estructurada para que la gente se ría mucho porque es una comedia muy desopilante, muy disparatada, que hace que dos personas que están en riesgo de perder su trabajo hagan lo inimaginable para que ese trabajo continúe”.

“Es una comedia clásica de humor negro escrita de tres actos, tiene dos puntos de giro, diálogos muy graciosos, muy desopilantes y a la vez la acción avanza a medida que pasa el tiempo hasta llegar al último acto donde hay un giro muy sorpresivo”, sugiere Cecilia.

Gloria y la particular Radojka, la anciana serbia cuyo nombre significa alegría.



Dopazo y Palmer coincidieron en un elenco por primera vez en 1991, en la telecomedia “Regalo del cielo, donde Cecilia interpretaba a Claudia Saldívar, la hija mayor del matrimonio Saldívar, interpretado por Pablo Alarcón y Patricia Palmer. En 2004 volverían a encontrarse en la serie de Pol-Ka “Los pensionados”.

En “Radjka”, ambas actrices se complementan a la perfección, a partir de sus propias características actorales y las que les ofrecen sus personajes. “Los personajes tienen, cada uno de ellos, un arco muy interesante, y el desenlace es inesperado, sumamente impredecible, algo que el público valora y agradece”, vuelve a sugerir Dopazo .

Gloria y Lucía, una relación de amor-odio

Sobre las características de ambos personajes, quien fuera protagonista del exitoso filme “Tango feroz” (1993), dice: “Gloria y Lucía son dos mujeres grandes que hace ya varios años que trabajan de cuidar personas y particularmente a Radojka. La conocen muy bien, conocen sus gustos, sus horarios y rutinas y están todas muy acostumbradas y cómodas en esa convivencia”.

¿Cómo se llevan entre ellas? “Trabajan en turnos diferentes, pero entre ellas se llevan bastante bien hasta que aparece esta situación que cambiará definitivamente ese estado de cosas, este statu quo que las mantiene en la rutina a partir del cual se desencadena la comedia”.

“Gloria es una mujer con carácter muy fuerte y manipuladora y Lucía pareciera mucho más insegura con la autoestima baja y que siente que no puede pensar por sí misma. Gloria se aprovecha de eso y la manipula”, revela Dopazo.



“Mi personaje es Gloria”, devela Palmer. “Yo lo compuse a partir del texto, que es como compongo todos mis personajes. Porque creo que los personajes, según mi maestro Carlos Gené, están en el texto, no hay que imaginar nada sino leer muchas veces el texto y ver qué es lo que dice el autor o autora sobre el personaje. Y ahí es como uno puede ir construyendo ese personaje. Una de las cosas que (los autores) dicen de Gloria es que sufre muchísimo de dolor de espalda y eso para mí fue muy importen, fue como un puntapié inicial para hacer esa composición”.

Dopazo coincide con su compañera respecto de la construcción de los personajes: todo está en el texto. “Me apoyo mucho en el texto, cómo describe la manera de ser de ellas dos, se desprende directamente de los diálogos y de las reacciones que cada una tiene en relación a las diferentes situaciones. En el caso de Lucía, mi personaje ella es muy nerviosa, es torpe y muy inquieta”.

“Lucía la quiere mucho a Gloria, la quiere, la respeta y la admira”, apunta Dopazo, “pero a la vez le tiene miedo y le tiene bronca. Todo eso junto (risas) porque tiene una personalidad más débil, pongámoslo así, es muy manipulada por Gloria, eso le da bronca, pero por otro lado la admira”.

Por su parte, en palabras de Palmer, “Gloria la aprecia a Lucía y cree que ella es su salvación ese momento conflictivo. Es una persona a la que no le es fácil conseguir trabajo por su situación física y por su edad y tiene envidia de Lucía, que es más joven y ágil. Un vínculo de amor odio como se da en todos los órdenes de la vida”.



Sobre la puesta en escena de “Radojka”, la actriz nacida en Mendoza y con una extensa trayectoria televisiva de casi treinta producciones entre novelas y series, destaca que “es una puesta muy dinámica, muy realista, una propuesta que tiene mucha verdad. A pesar de ser dinámica no apela a ningún recurso que no sea de realismo puro”.

Si bien se trata de una comedia estructurada para hacer reír al público con diálogos y situaciones cruzadas por el humor negro (y no menos negras ocurrencias), la obra pone en escena con ese realismo puro al que se refiere Patricia Palmer el mundo del trabajo para mujeres mayores. En coincidencia, Cecilia Dopazo revela que “la obra parte de una premisa muy real, que es la que le da absoluta verosimilitud y que a partir de ella el conflicto se hace muy contundente. Esa premisa es que cuando dos mujeres grandes se quedan sin trabajo no les es fácil conseguir otro, al contrario. Este tema se convierte en un conflicto fuerte que pasa a ser un gran motor para que comiencen a pensar en hacer cualquier cosa con tal de conservar sus trabajos. Y si bien la obra parte de esa premisa, lo hace con un distanciamiento necesario como para poder reírse y que la obra funcione con mucho humor”.



“Radojka” se estrenó cuando las salas recibieron el visto bueno con aquellos protocolos y aforos reducidos que permitieron el regreso paulatino de los públicos a los espectáculos. Esta obra y sus protagonistas vieron de primera mano cómo la gente disfrutó de aquel retorno a los espacios compartidos. “Hemos notado la gran necesidad de la gente de salir y de ir al teatro”, afirma Cecilia Dopazo. “Cuando estrenamos podíamos hacerlo con un 30 por ciento de aforo que se llenaba enseguida y la verdad fue que resultó muy conmovedor cómo la gente aún con el covid muy presente entraba con sus barbijos, los protocolos necesarios y se sentaba a ver una obra de teatro”.

Dopazo cierra su reflexión sobre aquellos días que hoy parecen lejanos, pero que sucedieron no hace tanto tiempo atrás, recordando “cómo a la comunidad teatral le sorprendía que la gente respondiera y fuera, como una necesidad muy grande de salir y volver a relacionarse con estas cosas que hacen tan bien al alma como las obras de teatro”.

Ficha técnica