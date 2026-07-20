Día del Amigo: los beneficios que una buena amistad tiene para la salud, según la ciencia

Las amistades también funcionan como una red de contención emocional. Sentirse acompañado puede disminuir la sensación de soledad y reducir el riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad o depresión.

Cada 20 de julio se celebra el Día del Amigo en Argentina, una fecha que invita a reunirse, compartir y recordar el valor de esos vínculos que muchas veces elegimos para toda la vida. Pero más allá de los encuentros y los mensajes, la ciencia lleva años demostrando que la amistad también es una aliada de la salud.

Diversas investigaciones coinciden en que contar con relaciones sociales sólidas se asocia con un menor riesgo de enfermedades, una mejor salud mental y una mayor expectativa de vida. No se trata de tener muchos amigos, sino de construir vínculos de confianza y apoyo mutuo.

Las amistades ayudan a reducir el estrés

Hablar con un amigo después de un día difícil, sentirse escuchado o simplemente compartir un momento agradable tiene efectos concretos sobre el organismo. Estudios científicos muestran que las relaciones cercanas ayudan a disminuir los niveles de cortisol, la principal hormona relacionada con el estrés.

Fotos gentileza.-

Al mismo tiempo, favorecen emociones positivas y una mayor sensación de bienestar, lo que contribuye a afrontar mejor los desafíos cotidianos.

Un factor clave para la salud mental

Las amistades también funcionan como una red de contención emocional. Sentirse acompañado puede disminuir la sensación de soledad y reducir el riesgo de desarrollar síntomas de ansiedad o depresión.

Además, las personas que mantienen vínculos sociales activos suelen recuperarse mejor de situaciones difíciles y muestran una mayor capacidad para adaptarse a los cambios.

También benefician al corazón

La evidencia científica indica que el aislamiento social y la soledad se relacionan con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. En cambio, mantener relaciones sociales de calidad puede contribuir a cuidar la salud del corazón al reducir el estrés crónico y promover hábitos más saludables.

Muchas veces, los amigos también impulsan conductas positivas como caminar, hacer actividad física, alimentarse mejor o cumplir con los controles médicos.

La amistad puede ayudar a vivir más

Una de las investigaciones más citadas sobre el tema, publicada en la revista PLoS Medicine, concluyó que las personas con vínculos sociales fuertes tienen una mayor probabilidad de vivir más tiempo que aquellas con relaciones débiles o escasas.

Los especialistas sostienen que el impacto de una buena red social sobre la salud puede ser comparable al de otros factores conocidos, como realizar actividad física o evitar el tabaquismo.

La calidad importa más que la cantidad

No hace falta tener decenas de amigos para obtener estos beneficios. Los expertos coinciden en que lo más importante es contar con personas con quienes exista confianza, apoyo mutuo y la posibilidad de compartir tanto las alegrías como las dificultades.

En este Día del Amigo, el mejor regalo puede ser dedicar tiempo a esos vínculos que hacen bien. Además de fortalecer la relación, también es una forma de cuidar la salud.