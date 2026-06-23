El poder del vinagre en las plantas con hojas amarillas: cuándo ayuda y cómo puede aplicarse

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia capaz de modificar el pH del suelo.

Las hojas amarillas suelen ser una señal de alerta para quienes tienen plantas en casa o en el jardín. Aunque muchas personas recurren al vinagre como remedio casero, los especialistas advierten que su uso debe ser muy cuidadoso, ya que no siempre es la solución y, en algunos casos, puede dañar la planta.

El color amarillo en las hojas puede aparecer por exceso o falta de riego, problemas de drenaje, deficiencias nutricionales, falta de luz o incluso enfermedades. Por eso, antes de aplicar cualquier producto, es importante identificar la causa.

¿Por qué se usa vinagre en las plantas?

El vinagre contiene ácido acético, una sustancia capaz de modificar el pH del suelo. En determinadas plantas que prefieren sustratos más ácidos, como las hortensias, azaleas o gardenias, una leve corrección de la acidez puede favorecer la absorción de nutrientes, especialmente hierro.

Cuando la planta presenta clorosis férrica —un problema que provoca hojas amarillas con nervaduras verdes por falta de hierro disponible—, un suelo demasiado alcalino puede ser el responsable. En estos casos, algunos jardineros utilizan soluciones muy diluidas de vinagre para ayudar a acidificar el sustrato.

El error más común

Aplicar vinagre directamente sobre la tierra o las hojas puede quemar raíces y tejidos vegetales. Además, si el amarillamiento se debe a exceso de agua o a una enfermedad, el vinagre no resolverá el problema y podría agravar la situación.

Por ese motivo, los expertos recomiendan primero revisar:

La frecuencia de riego.

El drenaje de la maceta.

La cantidad de luz que recibe la planta.

La presencia de plagas o hongos.

El estado general del sustrato.

Cómo usarlo de manera segura

Si se sospecha que el problema está relacionado con un suelo demasiado alcalino, una opción es mezclar una cucharada de vinagre blanco en aproximadamente un litro de agua y utilizarla de forma ocasional para el riego. No debe aplicarse con frecuencia ni en todas las especies.

También es importante observar la reacción de la planta durante las semanas siguientes. Si no hay mejoras, conviene recurrir a fertilizantes específicos o consultar a un viverista.

Qué hacer si las hojas siguen amarillas

En la mayoría de los casos, las hojas amarillas se relacionan más con errores de riego que con problemas de acidez. Un sustrato constantemente húmedo impide que las raíces respiren y dificulta la absorción de nutrientes.

Por eso, antes de pensar en el vinagre, la recomendación es verificar que la planta tenga un buen drenaje, retirar las hojas dañadas y ajustar los cuidados básicos.

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