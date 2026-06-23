Por qué los futbolistas frenan para hidratarse: la explicación médica detrás de la medida

Las pausas de hidratación se transformaron en una de las postales más repetidas del Mundial 2026. En distintos partidos, los árbitros detuvieron el juego para que los futbolistas pudieran tomar líquidos y recuperarse de las altas temperaturas que se registran en varias de las sedes del torneo.

Aunque para muchos espectadores se trata apenas de unos minutos de descanso, detrás de esta medida existe una razón médica concreta. Especialistas en salud y rendimiento deportivo sostienen que mantener una adecuada hidratación es fundamental para proteger el organismo y sostener el desempeño físico cuando el cuerpo está sometido a esfuerzos intensos.

Qué ocurre cuando el cuerpo pierde líquidos

Durante un partido de fútbol profesional, un jugador puede recorrer más de diez kilómetros y perder una gran cantidad de agua y sales minerales a través del sudor. Cuando esos líquidos no se reponen, comienzan a aparecer efectos que impactan directamente sobre el rendimiento.

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Según el American College of Sports Medicine (ACSM), una pérdida de líquidos equivalente al 2% del peso corporal puede provocar una disminución de la capacidad física y cognitiva. Esto significa que no solo baja la resistencia, sino también la concentración, la velocidad de reacción y la capacidad para tomar decisiones.

En un deporte donde una fracción de segundo puede definir una jugada, esos efectos pueden marcar una diferencia importante dentro de la cancha.

El calor, un rival más

Además del desgaste físico propio del juego, las altas temperaturas representan un desafío adicional para los futbolistas.

El cuerpo humano necesita mantener estable su temperatura interna. Para lograrlo, activa mecanismos como la sudoración, que permiten disipar el calor. Sin embargo, cuando el calor ambiental es elevado o la actividad física es muy intensa, la pérdida de líquidos aumenta considerablemente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que la deshidratación puede afectar la regulación térmica del organismo y aumentar el riesgo de sufrir agotamiento por calor o golpes de calor, especialmente durante actividades prolongadas al aire libre.

Por ese motivo, las pausas de hidratación forman parte de las estrategias preventivas que se aplican en competencias disputadas bajo condiciones climáticas exigentes.

Mucho más que rendimiento deportivo

Los beneficios de una correcta hidratación no se limitan al ámbito deportivo. Desde Mayo Clinic explican que el agua es esencial para múltiples funciones del organismo, entre ellas el transporte de nutrientes, la eliminación de desechos, la lubricación de las articulaciones y el funcionamiento adecuado del cerebro.

La falta de líquidos puede manifestarse a través de síntomas como:

Fatiga.

Dolor de cabeza.

Mareos.

Boca seca.

Disminución de la concentración.

Calambres musculares.

Incluso una deshidratación leve puede generar una sensación de cansancio y afectar el estado de ánimo.

Una enseñanza para la vida cotidiana

Las imágenes del Mundial también dejan una enseñanza que puede aplicarse fuera de la cancha. Especialistas en medicina deportiva recomiendan incorporar pequeñas pausas de hidratación a lo largo del día, especialmente en personas que trabajan muchas horas frente a una computadora, realizan actividad física o permanecen en ambientes calefaccionados.

Tomar agua de forma regular, sin esperar a tener mucha sed, ayuda a mantener el equilibrio de líquidos que necesita el organismo para funcionar correctamente.

Mientras millones de personas observan a los futbolistas detenerse unos minutos para hidratarse, médicos y expertos en bienestar recuerdan que se trata de un hábito simple que puede mejorar la energía, la concentración y la salud general de cualquier persona.