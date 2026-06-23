La prueba de los 30 segundos: el ejercicio que permite saber cómo están tus piernas después de los 60

Los expertos coinciden en que no es necesario pasar horas entrenando para obtener beneficios.

Mantener la fuerza en las piernas es una de las claves para conservar la independencia con el paso de los años. Caminar, subir escaleras, levantarse de una silla o evitar una caída dependen, en gran medida, de la capacidad muscular de la parte inferior del cuerpo.

Por eso, especialistas en actividad física y envejecimiento suelen utilizar una evaluación sencilla que puede realizarse en casa y en menos de un minuto. Se conoce como la prueba de sentarse y levantarse durante 30 segundos y permite obtener una referencia sobre la fuerza y la resistencia de las piernas.

Un test simple que usan los especialistas

La prueba consiste en contar cuántas veces una persona puede levantarse completamente de una silla y volver a sentarse en un lapso de 30 segundos.

Aunque parece una tarea cotidiana, el ejercicio involucra músculos fundamentales para la movilidad, el equilibrio y la autonomía.

La evaluación es utilizada por fisioterapeutas, médicos del deporte y especialistas en adultos mayores para conocer el estado funcional de una persona y detectar posibles dificultades de movilidad.

Cómo hacer la prueba en casa

Para realizarla solo se necesita una silla firme, sin ruedas.

Sentarse con la espalda recta. Cruzar los brazos sobre el pecho. Apoyar ambos pies completamente en el piso. Iniciar un cronómetro de 30 segundos. Levantarse hasta quedar completamente erguido y volver a sentarse. Repetir la secuencia tantas veces como sea posible hasta que finalice el tiempo.

Lo importante es mantener un movimiento seguro y controlado, sin apresurarse ni perder estabilidad.

¿Por qué importa tanto después de los 60?

Con el envejecimiento se produce una pérdida progresiva de masa muscular, un fenómeno conocido como sarcopenia. Esta disminución afecta especialmente a las piernas y puede traducirse en menor estabilidad, más dificultad para desplazarse y un mayor riesgo de caídas.

Los especialistas señalan que conservar la fuerza de los miembros inferiores ayuda a mantener la independencia para realizar actividades cotidianas y mejora la calidad de vida.

Además, una buena capacidad para levantarse de una silla suele estar relacionada con un mejor estado físico general.

Más que una evaluación: también es un ejercicio

Una de las ventajas de esta prueba es que, además de servir como referencia, puede incorporarse a la rutina diaria como un ejercicio de fortalecimiento.

Realizar varias series de sentarse y levantarse ayuda a trabajar los cuádriceps, glúteos y músculos estabilizadores, fundamentales para caminar y mantener el equilibrio.

La práctica regular también puede favorecer la coordinación y la confianza en los movimientos.

Cinco minutos que pueden marcar una diferencia

Los expertos coinciden en que no es necesario pasar horas entrenando para obtener beneficios. Pequeñas dosis de actividad física realizadas con constancia pueden generar mejoras significativas.

Dedicar algunos minutos al día a fortalecer las piernas, caminar o realizar ejercicios de equilibrio puede contribuir a mantener la movilidad y prevenir la pérdida de autonomía.

La prueba de los 30 segundos es una forma simple de empezar. No requiere equipamiento, puede hacerse en casa y ofrece una fotografía rápida de una capacidad física que resulta clave para envejecer de manera saludable.