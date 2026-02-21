Empezar a ser runner: la Corrida Ciudad de Cipolletti entusiasma a entrenar estos días

Por Oscar Aliaga, especial para «Río Negro»

La decisión y un par de zapatillas.

Es todo lo que necesita cualquier persona para empezar a correr.

Porque esta actividad puede empezar como una distracción, como una excusa para despejar la mente o una buena forma de mejorar la salud. Los motivos y objetivos son personales, muchas veces hasta los mejores, no saben porque corren. Lo cierto es que cada vez más personas se animan, se calzan las zapatillas buscando sentirse bien.

Queremos empezar a correr y no tenemos aun un plan de entrenamiento, pero tenemos muchas ganas de hacerlo. La Corrida Ciudad de Cipolletti es un objetivo ideal para motivarnos.

Este 7 de marzo el número de participantes en La Corrida Ciudad de Cipolletti será récord.





Vamos a salir en nuestro primer día con ropa cómoda y zapatillas. El horario, lo decidimos de acuerdo a nuestras ocupaciones, evitando que sea cuando la temperatura es muy elevada.

Importante llevar agua, siempre hay que hidratarse para evitar una fatiga temprana y los calambres, cuidando los músculos para prevenir lesiones.

No quieras correr en tus primeras salidas lo que no corriste en muchos años.

Alternar caminate y trote, la clave para empezar



La sugerencia en nuestras primeras actividades es alternar caminata y trote, con una duración 30, 40 minutos o una hora, y lo vamos a repetir 3 veces por semana con un día de descanso entre actividad. Así debería ser las primeras semanas hasta que nuestro cuerpo se vaya adaptando.

Es posible que tengas malas sensaciones al principio y algunos dolores propios de una mala postura o pisada al correr, cuestiones que se van mejorando progresivamente con las salidas. Siempre es bueno compartir las experiencias y buscar un buen consejo o asesoramiento.

Nunca hay que ir rápido, ni en los entrenamientos ni en la planificación. Correr distancias cortas en tiempos y kilómetros las primeras veces es la mejor opción. Trotar suave, sin apuro, disfrutando del aire y la naturaleza.

Si lo hacemos a conciencia, los resultados se empezarán a notar, de a poco vamos a ir agregando intensidad y distancia. Ganar fuerza y oxigenación es parte del proceso porque el aumento de la capacidad aeróbica nos va a dar más resistencia.

Escena de La Corrida edición pasada, en Cipolletti.

Consejos para encontrar nuestra mejor versión



Se viene la Corrida de Cipolletti -el próximo 7 de marzo- y hay consejos a considerar; pero lo mejor es siempre consultar con los profesionales, eso si te permitirá ir más rápido en el aprendizaje hasta convertirte en un corredor, recreativo o competitivo.

Porque la actividad no tiene grandes secretos, solo hay que ser constantes, tener en cuenta algunos cuidados básicos y escuchar a nuestro cuerpo. Vamos de a poco, sin compararnos o igualarnos con nadie. Buscando nuestra mejor versión para que correr se convierta en un hábito.

Correr hace bien

Es una de las formas más simples de sentirse bien, de mejorar nuestra salud, y condición física. Fortalece nuestro corazón y nos ayuda a disminuir y mantener nuestro peso. Ideal para bajar el estrés y levantar el ánimo, para mejorar nuestro sueño y dormir mejor. Muchos beneficios que notaras con el paso del tiempo y que cambiaran tu cuerpo y tu mente.



Recomendaciones para los que recién empiezan, sin fórmulas mágicas:



Alimentación

Nunca salgas a correr en ayunas. Comer algo liviano hasta una hora antes de la actividad. La comida ayuda a tener energía.

Después de entrenar, combiná en tus alimentos proteína y algo de carbohidratos para recuperar mejor tu cuerpo.

Evitá comer mucho o comidas muy pesadas antes de salir.



Hidratación

Tomá agua durante el día, no solo cuando tengas sed.

Si corrés lleva agua y tomá durante la actividad.

Hidratate también cuando termines de entrenar.

El running es un deporte cada vez más practicado en estos tiempos.



Estiramiento

Antes de correr, podés hacer algunos movimientos suaves de articulaciones y músculos.

Después de correr, estirá sin rebotes y manteniendo la postura por algunos segundos.

Diez a 15 minutos por día son suficientes si tenés constancia para hacerlo.

Descanso

Al principio no corras todos los días. Podés combinar la actividad con bicicleta o caminata.

Dormir bien es muy importante, porque el cuerpo se recupera mientras descansás.

Si estás decidido no esperes más, hacelo, salí a correr porque hoy es el mejor momento.

