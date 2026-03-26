El Gobierno busca bajar las retenciones a la exportación de autos: cómo es el plan que presentará

El Palacio de Hacienda ya tiene listo el decreto para aliviar la carga fiscal del sector automotor. La medida busca establecer una baja progresiva de las retenciones, que hoy se ubican en el 4,5%, hasta alcanzar el 0% en 2027.

Esta decisión ya fue comunicada a las terminales de Adefa, pero su firma final está sujeta al desempeño de los ingresos de ARCA.

Esquema de reducción y competitividad

A diferencia de sistemas anteriores que solo premiaban el crecimiento, este plan propone una baja generalizada para toda la producción, según lo publicado por Infobae. El sector privado estima que la eliminación del gravamen permitiría exportar entre 20.000 y 25.000 unidades adicionales.

Alícuota actual: 4,5% para vehículos terminados.

4,5% para vehículos terminados. Meta 2027: 0%.

0%. Reintegros: Se mantendrán en el 7%, reforzando la política de no «exportar impuestos».

El factor recaudación: el límite del ajuste

A pesar de la voluntad política, el equipo económico actúa con cautela. La recaudación tributaria acumula siete meses de caída real: en febrero creció 20,1% nominal, quedando muy por debajo de la inflación (32%).

Con la baja del Impuesto PAIS y el fin del impuesto a los autos de lujo, la caja estatal está bajo presión. Si los números de marzo profundizan la caída, el Gobierno demorará el decreto para blindar el equilibrio fiscal.

La urgencia del alivio fiscal responde a un inicio de año crítico para las terminales locales, afectadas por la menor demanda de Brasil y los altos costos internos:

Producción: cayó un 30,1% interanual en febrero (29.632 unidades).

cayó un en febrero (29.632 unidades). Exportaciones: retrocedieron un 28,9% respecto a febrero de 2025.

retrocedieron un respecto a febrero de 2025. Carga tributaria: los impuestos representan cerca del 13% del precio final de un auto exportado.

Con este nuevo esquema, el Ejecutivo busca dar previsibilidad a largo plazo, reemplazando el viejo sistema de «exportaciones incrementales» por un horizonte de baja impositiva constante que incentive la inversión.