La 40ª Corrida de Cipolletti, más argentina que nunca y con muchas sorpresas

La Corrida fue presentada en sociedad en el Parque Rosauer y se viene una edición pintada de celeste y blanco. (Florencia Salto)

Se viene un número redondo, Argentina sostiene el cartel de campeón del mundo y el Mundial de fútbol 2026 está a la vuelta de la esquina. Este combo, tentador como pocos, llevó a los organizadores de la 40ª Corrida de Cipolletti a pintar la competencia de celeste y blanco, y el próximo 7 de marzo, más de 20.000 almas estarán en el punto de partida de una edición que promete ser histórica.

El Parque Rosauer fue el escenario elegido para presentar en sociedad a este clásico del calendario nacional. No faltó nadie, porque a los referentes del municipio, liderados por el intendente Rodrigo Buteler y el director de Deportes, Leandro Dómini, se le sumaron todo el gabinete, fanáticos y nombres que dejaron marcados a fuego su nombre en la prueba. De hecho, el gran Tranquilino Valenzuela fue el primero en tomar la palabra.

Llego Cipolito y empezó el lanzamiento oficial. (Florencia Salto)

Todo empezó cuando Cipolito, la flamante mascota de la Corrida, se hizo presente en el Parque. Ovacionado por todos los presentes, fue el encargado de dar el puntapié inicial a lanzamiento de un evento que sobresale por lo deportivo, pero también tendrá propuestas culturales y gastronómicas. Sin dudas se viene un fin de semana espectacular en la ciudad.

Además de los organizadores y ex corredores, los fanáticos de la corrida coparon el parque.

Será una corrida financiada por los sponsors

«Empezamos a trabajar en esta Corrida cuando se terminó la del año pasado y quiero destacar el trabajo gigante del equipo de Deportes», fueron las primeras palabras de Buteler. Dómini y su equipo se ponen al frente de las tareas de logística, pero durante ese fin de semana, «todas las áreas municipales están a pleno para cumplir con todas las expectativas».

El intendente resaltó además que «son 41 empresas cipoleñas las que financian el ciento por ciento del evento y con esto aseguramos que no le cuesta dinero ni a la municipalidad ni a los contribuyentes».

Leandro Dómini, por su parte, agradeció el apoyo permanente de Buteler. «Cuando asumió, declaró la emergencia económica y a los cinco días me dijo ‘la corrida se hace’. Es nuestro evento más importante del año y personalmente es una sensación inexplicable todo lo que rodea a la largada y llegada de la prueba.

Inscripciones abiertas y rápida respuesta

A las 11, en punto, Rodrigo Buteler completó la planilla de inscripción y fue el primero de los 20.000 que serán de la partida en la 40ª Corrida Ciudad de Cipolletti. La respuesta de la gente fue inmediata, a las 11:03, ya se habían registrado 83 personas y 15 de ellos sumaron a sus mascotas. Sin dudas, un arranque a pleno y con el «cupos completos» al caer rápidamente.

El intendente fue el primer inscripto para la prueba. (Florencia Salto)

El incremento en la entrega de remeras es sustancial, pero está claro que es de esos eventos en las que siempre te quedas corto. Lo mismo ocurrirá con las pecheras para las mascotas, que serán presentadas más cerca de la competencia del 7 de marzo.