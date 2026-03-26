Franco Colapinto dejó en claro su objetivo para el GP de Japón: «Sumar puntos con regularidad»
Tras el gran resultado en China, el argentino habló con la prensa y palpitó la carrera en Suzuka. Mirá acá todo lo que dijo y conocé los horarios del fin de semana.
Tras dos semanas sin acción, Franco Colapinto regresará a la pista en el Gran Premio de Japón por la tercera fecha de la temporada. Luego de la gran carrera en China, donde obtuvo su primer punto con Alpine, el argentino correrá por primera vez en Suzuka tras su llegada a la Fórmula 1.
En la previa a este nuevo desafío, Franco habló con la prensa y manifestó su alegría personal y de Alpine sobre el rendimiento en Shanghai: «Estaba buscando esos puntos desde hace mucho tiempo y fue realmente positivo para mí y para el equipo conseguir un doble resultado en los puntos. Hemos demostrado de lo que somos capaces y apuntamos a seguir construyendo sobre esto».
Luego, recalcó cuál es el objetivo de Alpine en las próximas fechas: «Se siente más competitivo y eso te hace más feliz. El auto ha dado pasos adelante y parece estar mucho más cerca de nuestros rivales, por supuesto, queremos pelear por sumar puntos con regularidad«.
También expresó su felicidad por ser más competitivo con el A526: «Cuando podés pelear un poco más adelante te da más confianza, te hace dar ese pequeño extra en diferentes situaciones y creo que cuando estás tan cerca de pasar a Q3, cuando estás en la pelea, es diferente«.
Pero luego aclaró que Japón no será igual: «Es un fin de semana nuevo, un circuito nuevo, muy diferente en términos de energía, en el tipo de curvas, muy largo, de muy alta velocidad. Así que va a ser realmente distinto«.
Además, remarcó cuál es la clave en esta temporada: «Necesitamos entender nuestras mayores debilidades y en qué áreas tenemos que trabajar más. China fue un circuito muy diferente a este, así que tendremos que ver».
Desde su llegada a la Fórmula 1 en 2024, será la primera vez que el argentino correrá en el mítico circuito de Suzuka. Para los fanáticos argentinos, la actividad comenzará este jueves y se desarrollará de noche/madrugada.
Horarios del Gran Premio de Japón
Jueves 26 de marzo
- Práctica Libre 1: 23:30
Viernes 27 de marzo
- Práctica Libre 2: 03:00
- Práctica Libre 3: 23:30
Sábado 28 de marzo
- Clasificación: 03:00
Domingo 29 de marzo
- Carrera (53 vueltas): 02:00
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