Todo sobre el dólar: cotización oficial y financiera este jueves 26 de marzo 2026

En una jornada que ratifica la solidez del esquema monetario, el dólar oficial inicia este jueves 26 de marzo 2026 cotizando a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). Tras haber consolidado ayer su rueda número 54 de compras netas —con una absorción de u$s146 millones—, el Banco Central (BCRA) busca hoy extender su balance positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), apoyado en reservas internacionales brutas que se mantienen estables en los u$s43.850 millones.

Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista opera hoy con una brecha técnica del 19,5% respecto al techo de intervención de $1.647,61, consolidando lo que el mercado ya denomina la «pax cambiaria» de marzo 2026. La City porteña transita así la apertura con una convergencia casi total entre el oficial y los dólares financieros, reflejando una confianza renovada en el cumplimiento de las metas fiscales ante el cierre del primer trimestre.

Seguí toda la información de hoy, jueves 26 de marzo 2026, acá:

Cotización del dólar oficial en bancos .

en . Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén .

en . Cotización de los dólares financieros : MEP y CCL .

: y . Cotización del dólar blue .

. Cotización del dólar tarjeta.

Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 26 de marzo 2026

El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 26 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1350 1400 Banco Nación 1350 1400 Banco ICBC 1345 1405 Banco BBVA 1350 1400 Banco Supervielle 1361 1401 Banco Ciudad de Bs As 1345 1405 Banco Patagonia 1360 1410 Banco Hipotecario 1360 1400 Banco Santander 1355 1405 Banco Credicoop 1360 1410 Banco Macro 1360 1410 Banco Piano 1355 1410 Banco BPN 1340 1410

Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 26 de marzo 2026

Banco Provincia de Neuquén (BPN).

Así inicia el dólar este jueves 26 de marzo 2026:

$1.340 para la compra .

. $1.410 para la venta.

Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 26 de marzo 2026

Jueves 26 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:

TIPO DE CAMBIO APERTURA Compra Venta Dólar blue 1400 1420

Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria perfora el 4% ante la consolidación de la «pax bursátil»

En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros inician la rueda de este jueves 26 de marzo 2026 profundizando su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:

$1.404,55.

Muestra así una convergencia técnica con el oficial minorista que sitúa la brecha en niveles mínimos para el trimestre. Esta dinámica es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación exportadora y una renovada demanda de activos en moneda local, donde los inversores ven en los bonos soberanos como el AL30 un vehículo de cobertura eficiente dentro del actual esquema de bandas cambiarias.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia utilizada para la remisión de divisas al exterior, se mantiene estable cerca de los:

$1.455.

Refleja un diferencial que apenas roza el 3,9% respecto al tipo de cambio mayorista. Para los analistas de la City, esta paridad de precios es el síntoma más claro del éxito del «ancla nominal» y de la acumulación de reservas que viene logrando el Banco Central (BCRA).

Con un volumen de operaciones fluido y sin intervenciones disruptivas, los dólares financieros funcionan hoy como un techo de cristal para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana continúe su recuperación en un clima de previsibilidad inversora ante el cierre de marzo 2026.

Dólar tarjeta hoy: con el oficial en $1.400, la brecha de ahorro frente al MEP supera los $415

En la apertura de este jueves 26 de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia obligada para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se ubica en los:

$1.820,00.

Este valor, que surge de la cotización base del Banco Nación más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal. Ante un esquema de bandas cambiarias que mantiene al dólar oficial bajo estricto control, el «precio turista» se sostiene como un techo que presiona el presupuesto de los usuarios minoristas en este cierre de marzo 2026.