Todo sobre el dólar: cotización oficial y financiera este jueves 26 de marzo 2026
Dólar hoy: el oficial inicia la jornada estable en $1.400 en el BNA mientras el Banco Central busca extender su racha de 54 ruedas compradoras bajo el esquema de bandas cambiarias. Con el dólar MEP operando en $1.404,55 y una brecha frente al dólar tarjeta que otorga un ahorro récord, te contamos por qué la calma domina la City y cuáles son las claves para optimizar tus gastos en el exterior en esta nueva rueda financiera.
En una jornada que ratifica la solidez del esquema monetario, el dólar oficial inicia este jueves 26 de marzo 2026 cotizando a $1.350 para la compra y $1.400 para la venta en las pizarras del Banco Nación (BNA). Tras haber consolidado ayer su rueda número 54 de compras netas —con una absorción de u$s146 millones—, el Banco Central (BCRA) busca hoy extender su balance positivo en el Mercado Libre de Cambios (MLC), apoyado en reservas internacionales brutas que se mantienen estables en los u$s43.850 millones.
Bajo el actual régimen de bandas cambiarias, el tipo de cambio mayorista opera hoy con una brecha técnica del 19,5% respecto al techo de intervención de $1.647,61, consolidando lo que el mercado ya denomina la «pax cambiaria» de marzo 2026. La City porteña transita así la apertura con una convergencia casi total entre el oficial y los dólares financieros, reflejando una confianza renovada en el cumplimiento de las metas fiscales ante el cierre del primer trimestre.
Seguí toda la información de hoy, jueves 26 de marzo 2026, acá:
- Cotización del dólar oficial en bancos.
- Cotización del dólar oficial en Banco Provincia de Neuquén.
- Cotización de los dólares financieros: MEP y CCL.
- Cotización del dólar blue.
- Cotización del dólar tarjeta.
Dólar hoy en bancos: la cotización actualizada banco por banco este jueves 26 de marzo 2026
El precio del dólar oficial actualizado, banco por banco: consultá acá la cotización de este jueves 26 de marzo 2026 para comprar o vender divisas a través de tu Homebanking. Te presentamos el listado actualizado, según la información diaria del Banco Central (BCRA), para conocer cómo abren hoy las operaciones.
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1350
|1400
|Banco Nación
|1350
|1400
|Banco ICBC
|1345
|1405
|Banco BBVA
|1350
|1400
|Banco Supervielle
|1361
|1401
|Banco Ciudad de Bs As
|1345
|1405
|Banco Patagonia
|1360
|1410
|Banco Hipotecario
|1360
|1400
|Banco Santander
|1355
|1405
|Banco Credicoop
|1360
|1410
|Banco Macro
|1360
|1410
|Banco Piano
|1355
|1410
|Banco BPN
|1340
|1410
Dólar oficial hoy en Neuquén: a cuánto cotiza en BPN este jueves 26 de marzo 2026
Banco Provincia de Neuquén (BPN).
Así inicia el dólar este jueves 26 de marzo 2026:
- $1.340 para la compra.
- $1.410 para la venta.
Dólar blue en el Alto Valle hoy: a cuánto cotiza en Neuquén y Río Negro este jueves 26 de marzo 2026
Jueves 26 de marzo 2026. Cotización del dólar blue hoy:
|TIPO DE CAMBIO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Dólar blue
|1400
|1420
Dólar MEP y CCL: la brecha cambiaria perfora el 4% ante la consolidación de la «pax bursátil»
En el mercado de capitales, los tipos de cambio financieros inician la rueda de este jueves 26 de marzo 2026 profundizando su sendero de estabilidad, operando con una oferta que neutraliza cualquier intento de presión alcista. El dólar MEP (o bolsa) se negocia en torno a los:
- $1.404,55.
Muestra así una convergencia técnica con el oficial minorista que sitúa la brecha en niveles mínimos para el trimestre. Esta dinámica es impulsada por la vigencia del esquema de liquidación exportadora y una renovada demanda de activos en moneda local, donde los inversores ven en los bonos soberanos como el AL30 un vehículo de cobertura eficiente dentro del actual esquema de bandas cambiarias.
Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), la referencia utilizada para la remisión de divisas al exterior, se mantiene estable cerca de los:
- $1.455.
Refleja un diferencial que apenas roza el 3,9% respecto al tipo de cambio mayorista. Para los analistas de la City, esta paridad de precios es el síntoma más claro del éxito del «ancla nominal» y de la acumulación de reservas que viene logrando el Banco Central (BCRA).
Con un volumen de operaciones fluido y sin intervenciones disruptivas, los dólares financieros funcionan hoy como un techo de cristal para las expectativas inflacionarias, permitiendo que la curva de deuda soberana continúe su recuperación en un clima de previsibilidad inversora ante el cierre de marzo 2026.
Dólar tarjeta hoy: con el oficial en $1.400, la brecha de ahorro frente al MEP supera los $415
En la apertura de este jueves 26 de marzo 2026, el dólar tarjeta —referencia obligada para el pago de servicios de streaming, suscripciones digitales y consumos turísticos— se ubica en los:
- $1.820,00.
Este valor, que surge de la cotización base del Banco Nación más el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, continúa posicionado como la cotización más alta del mercado legal. Ante un esquema de bandas cambiarias que mantiene al dólar oficial bajo estricto control, el «precio turista» se sostiene como un techo que presiona el presupuesto de los usuarios minoristas en este cierre de marzo 2026.
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