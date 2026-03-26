Luz y gas más baratos en Río Negro: la baja de impuestos ya generó un ahorro de $930 millones en facturas
El recorte del impuesto a la energía empezó a impactar en enero y febrero, con un ahorro que alcanzó a hogares, comercios y sectores productivos en toda la provincia.
La reducción del impuesto provincial sobre la energía eléctrica y el gas comenzó a sentirse en los hogares y en la actividad económica de Río Negro. En los primeros dos meses de 2026, la medida generó un ahorro estimado de $930 millones que no se trasladaron a las facturas.
El dato surge de información difundida por el Gobierno de Río Negro y marca el primer impacto concreto de una decisión que apunta a aliviar el costo de los servicios en un contexto de alta presión sobre los ingresos.
La medida rige desde el 1 de enero, cuando la Provincia redujo la alícuota de Ingresos Brutos aplicada a la electricidad y el gas del 2,5% al 1%. Al tratarse de un impuesto que se traslada directamente al usuario, la baja tiene efecto inmediato en lo que pagan tanto familias como comercios, pymes e industrias.
En números, durante enero y febrero las empresas prestadoras abonaron $619 millones bajo el nuevo esquema. Con la alícuota anterior, ese monto habría ascendido a $1.549 millones. La diferencia explica el ahorro que ahora queda en los usuarios.
Menos presión impositiva y más actividad en Río Negro
Detrás de la decisión, el gobierno que encabeza Alberto Weretilneck plantea un objetivo claro, reducir la carga impositiva en servicios clave para mejorar la competitividad y acompañar la actividad económica.
El impacto no es menor. Al tratarse de servicios básicos, cualquier variación en su costo repercute de manera directa en la economía cotidiana y en los costos de producción. Por eso, la medida alcanza a todo el entramado, desde hogares hasta productores y empresas.
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