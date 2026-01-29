Esta planta trepadora es parecida a la glicina pero florece por más tiempo: un espectáculo aromático para el jardín

Si buscás una planta que combine belleza, aroma y versatilidad, la Clematis es la opción perfecta para transformar tu jardín o balcón. Sus grandes flores en tonos rosados, morados, azules y blancos la han convertido en una tendencia irresistible para quienes aman la jardinería.

Esta planta trepadora pertenece a la familia de las Ranunculáceas y cuenta con más de 200 variedades. Su capacidad de adaptarse a diferentes espacios, ya sea trepando pérgolas o cubriendo cercos, y su aroma similar al jazmín la convierten en la protagonista indiscutida de cualquier rincón.

Clematis: características que la destacan

Fotos gentileza.

Con tallos leñosos y delgados, la Clematis necesita un soporte para crecer, como rejas o estructuras verticales. Sus flores, que pueden medir hasta 20 centímetros de diámetro, no pasan desapercibidas y suelen aparecer a finales de la primavera. Además, poseen entre 6 y 12 pétalos (aunque algunas variedades tienen más), brindando un espectáculo visual incomparable.

Otra curiosidad es que, aunque sus flores aman la luz solar directa, sus raíces prefieren mantenerse frescas y sombreadas. Este contraste es clave para cuidar la planta adecuadamente y garantizar una floración saludable.

Consejos prácticos para su cuidado

Riego adecuado

Mantené el suelo húmedo, pero evitá los encharcamientos que pueden dañar las raíces. Durante la primavera, es fundamental garantizar un riego regular para acompañar su crecimiento. Luz equilibrada

La Clematis necesita sol directo para sus flores, pero es importante proteger sus raíces. Podés plantar especies bajas a su alrededor o usar una capa de mantillo, un material orgánico que ayuda a mantener la humedad y regula la temperatura del suelo. Sustrato nutritivo

Para que esta planta alcance su máximo potencial, es necesario contar con tierra fértil enriquecida con abonos minerales y orgánicos. Consultá en tu vivero de confianza cuál es la mezcla más adecuada según la variedad de Clematis que elijas.

Una planta que marca tendencia

Gracias a su versatilidad y a la elegancia que aporta a cualquier espacio, la Clematis sigue ganando popularidad entre los amantes de la jardinería. Si querés que tu jardín o balcón sea el centro de todas las miradas esta temporada, esta trepadora es la elección ideal.