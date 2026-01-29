Esta planta trepadora es parecida a la glicina pero florece por más tiempo: un espectáculo aromático para el jardín
Es fácil de cuidar y su aroma es similar al jazmín con una presencia ornamental ideal para destacar cualquier rincón de tu casa. Conocé cómo cuidarla.
Si buscás una planta que combine belleza, aroma y versatilidad, la Clematis es la opción perfecta para transformar tu jardín o balcón. Sus grandes flores en tonos rosados, morados, azules y blancos la han convertido en una tendencia irresistible para quienes aman la jardinería.
Esta planta trepadora pertenece a la familia de las Ranunculáceas y cuenta con más de 200 variedades. Su capacidad de adaptarse a diferentes espacios, ya sea trepando pérgolas o cubriendo cercos, y su aroma similar al jazmín la convierten en la protagonista indiscutida de cualquier rincón.
Clematis: características que la destacan
Con tallos leñosos y delgados, la Clematis necesita un soporte para crecer, como rejas o estructuras verticales. Sus flores, que pueden medir hasta 20 centímetros de diámetro, no pasan desapercibidas y suelen aparecer a finales de la primavera. Además, poseen entre 6 y 12 pétalos (aunque algunas variedades tienen más), brindando un espectáculo visual incomparable.
Otra curiosidad es que, aunque sus flores aman la luz solar directa, sus raíces prefieren mantenerse frescas y sombreadas. Este contraste es clave para cuidar la planta adecuadamente y garantizar una floración saludable.
Consejos prácticos para su cuidado
- Riego adecuado
Mantené el suelo húmedo, pero evitá los encharcamientos que pueden dañar las raíces. Durante la primavera, es fundamental garantizar un riego regular para acompañar su crecimiento.
- Luz equilibrada
La Clematis necesita sol directo para sus flores, pero es importante proteger sus raíces. Podés plantar especies bajas a su alrededor o usar una capa de mantillo, un material orgánico que ayuda a mantener la humedad y regula la temperatura del suelo.
- Sustrato nutritivo
Para que esta planta alcance su máximo potencial, es necesario contar con tierra fértil enriquecida con abonos minerales y orgánicos. Consultá en tu vivero de confianza cuál es la mezcla más adecuada según la variedad de Clematis que elijas.
Una planta que marca tendencia
Gracias a su versatilidad y a la elegancia que aporta a cualquier espacio, la Clematis sigue ganando popularidad entre los amantes de la jardinería. Si querés que tu jardín o balcón sea el centro de todas las miradas esta temporada, esta trepadora es la elección ideal.
