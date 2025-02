Muy personal | Por qué María Silvetti Franco es la fotógrafa «más tanguera» del Alto Valle

María Silvetti Franco es diseñadora gráfica editorial y fotógrafa de larga trayectoria en la zona y fuera del país, y que hoy es una de las más convocadas en su condición de freelancer para cubrir tantos eventos artísticos como sociales y profesionales.

¿Una particularidad suya que le da un plus a sus trabajos? Es fanática total del tango. Su música y su baile la enloquecen desde hace más de 25 años. Por ello, no hay milonga en el Alto Valle que no la tenga a ella bailando o haciendo fotos.

María Silvetti Franco, en Cipolletti. Foto: Teresa Caicedo Silvetti.

¿Cómo llegás al mundo de la fotografía?

Cuando era chica siempre observaba las fotos que hacía mi padre con una cámara réflex japonesa, Miranda. Muchas veces la usaba con rollo de diapositiva y las proyectábamos por la noche cuando llegaba de trabajar. Era el mejor plan. Luego, me la fue prestando y de a poco incursioné en el mundo de la fotografía. Nunca dejé de hacer fotos. En la Universidad tenía la materia Fotografía dentro de la carrera de Diseño Gráfico y complementé con cursos en el Foto Club Argentino y clases particulares con fotógrafos con trayectoria.

Me empecé a dedicar más profesionalmente cuando en la revista donde trabajaba haciendo diseño editorial, en Viña del Mar, Chile. El fotógrafo faltó, y yo me ofrecí para hacer las fotos . Esa fue la oportunidad de mostrar que también podía adentrarme en esa disciplina con buenos resultados. Desde ese día siempre me pedían fotos. Y luego he realizado fotos de arquitectura (otra de mis pasiones), paisajes, institucionales desde gerencias completas con zapatos de seguridad y casco subida a una grúa, hasta tuberías con corrosión.

Tomé fotos a artistas y sus trabajos, ayudándoles a plasmar la esencia no solo de sus obras sino de sus procesos creativos y de lo original de sus almas que se transluce en sus gestos, miradas intensiones y estética.

María Silvetti Franco retratando a protagonistas de la noche milonguera en el Alto Valle.

¿Por qué te parece que la gente quiere retratarse sola o en familia?

La mayoría de las veces me llaman para retratar momentos felices que las familias quieren atesorar para el futuro. Nacimientos, embarazos, casamientos, festejos. Pero también existen las personas se enfrentan a situaciones dolorosas y quieren acompañarse en su terapia, con que el registro delicado que implica la fotografía. Tuve que retratar una mujer enferma de cáncer que me pidió hacer la evolución de su cuerpo hasta llegar lucir una peluca. Es movilizante, comprometerse con estos proyectos y son momentos de la vida tan dolorosos y reales como la vida misma. Creo que la fotografía da cuenta de la vitalidad, humanidad y vulnerabilidad que hay en tantos momentos.

Las instantáneas que disfruto mucho hacer son las de Tango, las milongas, los milongueros aprendiendo y desafiándose. Allí se pueden observar otras realidades a través del baile y los estados de trance de las personas cuando danzan.

María Silvetti Franco, en Cipolletti. Foto: Teresa Caicedo Silvetti.

¿Qué buscás a la hora de retratar?

A la hora de retratar busco capturar la intensidad, la esencia de la persona o del propio baile. Nunca dejan de llamarme la atención los rostros, las manos, las expresiones, las ropas, los zapatos y los accesorios elegidos con especial atención y cuidado.

Fotógrafos referentes…

Sebastián Freire es un fotógrafo y comunicador que admiro mucho, sus fotografías retratan el mundo “underground”. Fotografía a personas marginales que dentro de sus lugares brillan. Este es el tipo de fotografía con el que más conexión siento.

Diane Arbus es una de mis fotógrafas favoritas también, logra capturar lo distinto en las personas, “lo raro”.

Marcos López y su pop latinoamericano también me conmueve.

Pareja tanguera, noches atrás, en el Alto Valle.

¿Cómo se entrena el ojo, la mirada y la observación para la fotografía?

Creo que el ojo sí se entrena para hacer fotos. He estudiado, he hecho cursos, y me sigo capacitando siempre. Pero, cuanto más fotografías hago y observo y analizo después, más aprendo. También es un entrenamiento observar con agudeza las producciones que nos dejaron de legado muchos fotógrafos. Y algo que ayuda también son los workshops, donde, entre otras cosas, se aprende a entrenar el ojo en comunidad, compartiendo miradas, sensibilidades, intereses y proyectos. Por eso es que brindo los talleres donde enseño pero también aprendo.

El tango es una de tus pasiones.

Efectivamente. Tomo clases de tango hace 25 años y siempre me gustó. Cuando vivía en Londres, Barcelona y Chile, era una manera de estar más cerca de mi tierra, y la identidad de mi país. Hoy en día lo estoy disfrutando muchísimo a través del lente.

Lo que me gusta del tango es la música, las armonías, los compaces y la comunicación no verbal entre dos personas. El abrazo, el baile y punto. Prefiero no hablar ni que me hablen cuando bailo y en entre tango y tango.

Patricia Jara y Luis Mario Sailhueque, de Trelew, en Cipolletti.

Lugares para milonguear.

En Roca, “El Esquinazo”; en Neuquén, “La Pituca” y “El Porrazo”; y en Cipolletti “Chaplin” y las Milongas del Complejo Cultural Cipolletti.

Tu tango preferido.

Nada de Julio Sosa.

¿Qué libro tenés ahora en tu mesa de luz?

“Milongas” de Edgardo Cozarinsky con fotografías de Sebastián Freire. Me lo regaló mi primo Alberto.

Serie que estés viendo y que recomendás.

“El mejor infarto de mi vida”

Un trago para antes o después de milonguear.

El tanguero bebe poco alcohol para no perder el eje. Yo suelo tomar fernet con coca y agua con gas.

Plato preferido.

Dentro de la milonga, picada en tablita ( jamón, queso, aceitunas, salame) con papas chedar.

Lugar para una escapada.

En el Alto Valle, El Chocón y en el Valle Medio, Pomona.

Dónde podemos ver tus fotos.

Fotografías exclusivas de tango pueden ver en mi Instagram @gardelitadelvalle y otro tipo de retratos o fotografías en @merisilvetti

