Qué alimentos de origen vegetal pueden dañar el corazón: «hay que leer los ingredientes»

Un nuevo estudio reveló que no todos los alimentos de origen vegetal son beneficiosos para la salud, especialmente cuando están ultraprocesados. Esta investigación destaca la importancia de optar por opciones mínimamente procesadas para mantener una dieta saludable.

Los alimentos ultraprocesados, conocidos por su alta palatabilidad, son fabricados con una mezcla de aditivos, como sal, azúcar, estabilizadores y emulsionantes, que aumentan su sabor y los hacen más deseables. Aunque estos productos pueden ser de origen vegetal, como galletas, papas fritas y bebidas azucaradas, su proceso de fabricación a menudo elimina nutrientes esenciales como fibra, vitaminas y minerales, dejándolos repletos de calorías vacías.

El dietista Duane Mellor, profesor de la Escuela de Medicina de Aston en Birmingham, Reino Unido, advierte que incluso los alimentos vegetales pueden ser perjudiciales si son ultraprocesados. «El azúcar, aunque es de origen vegetal, es un ejemplo claro de un ingrediente que, en exceso, no es saludable», señaló Mellor. Así, alimentos como las galletitas y los dulces, aunque técnicamente vegetales, no son esenciales en una dieta equilibrada.

Un estudio publicado en The Lancet Regional Health – Europe analizó los efectos de los alimentos ultraprocesados de origen vegetal comparándolos con alimentos vegetales mínimamente procesados. Los resultados mostraron que el consumo de alimentos ultraprocesados, como sustitutos de carne y jugos de frutas, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En contraste, los alimentos vegetales mínimamente procesados, como frutas, verduras, cereales integrales y nueces, que solo se limpian, cortan y envasan, ofrecen un efecto protector contra estas enfermedades.

El estudio, que incluyó datos de 118.000 adultos seguidos durante aproximadamente una década, reveló que un aumento del 10% en el consumo de calorías provenientes de alimentos ultraprocesados de origen vegetal se asocia con un aumento del 5% en el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y un 6% en el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria. Por otro lado, aumentar en un 10% el consumo de alimentos vegetales integrales se asocia con una reducción del 8% en el riesgo de enfermedad coronaria y un 20% en el riesgo de mortalidad por esta causa.

Durante el procesamiento industrial, los alimentos suelen estar expuestos a condiciones extremas que pueden generar compuestos nocivos, como la acroleína y la acrilamida, los cuales se han relacionado con enfermedades cardiovasculares. En contraste, los alimentos vegetales no ultraprocesados contienen compuestos beneficiosos como fibra, polifenoles y fitoesteroles, que ayudan a reducir la inflamación y promueven la salud general.

Por ello, es recomendable optar por una dieta basada en alimentos mínimamente procesados y evitar aquellos que contengan una larga lista de aditivos desconocidos. «Al elegir alimentos, es fundamental leer la lista de ingredientes», sugiere el especialista. «Si los ingredientes son familiares y usuales en tu cocina, es probable que estés eligiendo alimentos más saludables».

¿Qué opinás? Aunque los alimentos de origen vegetal son generalmente saludables, es crucial tener en cuenta su nivel de procesamiento para evitar riesgos innecesarios para la salud.

