Este mes podrían volver los egresados a Bariloche

Bariloche espera los primeros contingentes de egresados para fines de diciembre. De los 100.000 jóvenes que tenían contratado su viaje a Bariloche para este año, solo el 20% canceló hasta ahora debido a la pandemia, informó la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche (Ateba).

“De todos modos, estos datos surgen de las consultas que hemos efectuado porque no tenemos contacto directo con el consumidor final. Hasta que ese viaje no se concrete, no lo sabremos”, señaló el presidente de Ateba, Víctor Alfaro.

Informaron que todos los protocolos ya fueron aprobados por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el gobierno provincial y el municipio. No será necesario cancelar ninguna actividad y hasta las discotecas funcionarán con “formato burbuja”. Habrá dos turnos por noche, de dos horas y media, con un 15% de ocupación.

Si bien los hoteles no deben especificar la cantidad de jóvenes que alojarán, en los lugares comunes no podrán mezclarse. “La idea es que el grupo no se mezcle con otros. Ahora solo estamos a la espera de la reprogramación por parte de los operadores”, indicó Alfaro.

Recalcó que “por ley, deben informar la reapertura turística y evaluar la fecha posible con el pasajero. Por eso, no es que mañana ya empiece a llegar gente. Estimamos que a fines de diciembre, vendrán los primeros grupos y en enero vendrá la mayor cantidad hasta fines de marzo”.

Alfaro explicó que para las empresas más chicas con un menor flujo de pasajeros “será más fácil reprogramar”.

El secretario de Turismo de Bariloche, Gastón Burlón, lo consideró como “una muy buena noticia ya que hay muchas familias que viven del sector estudiantil”.

Respecto a las ventas de viajes de egresados para este año, aseguró que “no hay inconvenientes ya que es un segmento que se vende dos años antes. Lo que hay que tratar de hacer es mantenerlo ya que la situación económica no es fácil. Lo que es preocupante son las pocas ventas para el 2022”.