Exitosa colocación de deuda

Térmica. La energía que genera el Grupo Albanesi en siete provincias argentinas.

Obtener flujo financiero en épocas de pandemia, es un desafío gigantesco, tanto para el sector público, como para el conglomerado empresario. En ese marco resalta la exitosa experiencia en el mercado internacional de una de las principales empresas energéticas nacionales.

El Grupo Albanesi, uno de los principales generadores de energía eléctrica y comercializador de gas del país, cerró exitosamente un financiamiento con el Banco Internacional JP Morgan por U$S 14,8 millones.

El préstamo fue garantizado por el Eximbank, Agencia de Créditos para Exportaciones de los Estados Unidos, luego de un exhaustivo análisis crediticio. La garantía de esta agencia estatal dependiente del Congreso de los Estados Unidos, permitió a la compañía acceder a condiciones muy favorables: se repagará en 5,5 años y tendrá una tasa de Libor + 1%. Los fondos se utilizarán para realizar tareas de mantenimiento en las plantas de generación del Grupo Albanesi.

Esta transacción se suma a otras emisiones en el mercado de capitales por u$s 23 millones realizadas durante el mes de junio, que le servirán a la compañía para apuntalar la liquidez frente a un contexto global de mucha incertidumbre.

Albanesi es un grupo fundado en 1929, con generación térmica en Río Negro, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, Santa Fe y Buenos Aires.



El Grupo ya había emitido un bono internacional por U$S 80 millones y dos obligaciones negociables locales por U$S 54 millones en agosto y diciembre de 2019, respectivamente, que le permitieron refinanciar vencimientos y reducir gradualmente su deuda financiera.

“Es una muy buena señal ya que, a pesar de la situación global, los bancos e inversores siguen confiando en nosotros”, afirmó Guillermo Brun, director financiero de Albanesi.

La empresa lleva invertidos más de u$s 1.000 millones en los últimos 13 años y espera poder retomar sus planes de expansión. Cuenta con proyectos para agregar 400 MW de nueva capacidad en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe lo que representa una inversión de u$s 600 millones.

“Somos una empresa de capitales 100% argentinos. Queremos seguir invirtiendo y creciendo en el país” sostuvo Armando Losón (h), Presidente de la empresa.