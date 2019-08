Ezequiel Ávila, de Cipo a la B Nacional

View this post on Instagram

Llego la despedida, fueron casi 10 años de vestir la camiseta del Club Cipolletti, fueron años hermosos desde que empece a jugar en inferiores hoy me toca pegar el salto de Categoría una oportunidad que nunca me la hubiera imaginado! Solo quedan palabras de agradecimiento a cada técnico que tuve, compañeros que tuve a lo largo de estos 10 años, utileros, medicos, kinesiologos, dirigentes e hinchas que donde juegues te hacen sentir su apoyo! Gracias a todos ⚫️⚪️⚫️