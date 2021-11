«Facebook está usando una palabra que yo inventé»: novelista afirma ser el creador del término metaverso

Neal Stephenson, creador del término ‘metaverso’, afirmó días atrás que no está relacionado con el reciente cambio anunciado por Facebook que pasó a llamarse Meta.

«Ya que parece haber una creciente confusión sobre esto: no tengo nada que ver con nada de lo que Facebook está haciendo con el ‘metaverso’, aparte del hecho obvio de que están usando un término que acuñé en ‘Snow Crash’«, escribió Stephenson en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el escritor agregó que «ha habido cero comunicación» entre Facebook y él, y tampoco ha habido «una relación comercial».

Since there seems to be growing confusion on this: I have nothing to do with anything that FB is up to involving the Metaverse, other than the obvious fact that they’re using a term I coined in Snow Crash. There has been zero communication between me and FB & no biz relationship.