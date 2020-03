Facundo Mura: "lo único que nos queda por hacer es quedarnos en casa"

El aislamiento obligatorio, la falta de actividad deportiva oficial y la incertidumbre por la situación que genera la pandemia de coronavirus, es algo por lo que también deben atravesar los jugadores de Primera División.

El roquense Facundo Mura, en Estudiantes, es uno de ellos y se tomó un tiempo para dialogar con Río Negro sobre su actualidad, el buen paso por la Selección en el Preolímpico y su futuro en el Pincha.

El dato 15 Los partidos que lleva disputados con la camiseta de Estudiantes en primera división.

P- ¿Cómo estás atravesando este momento tan particular con la pandemia de coronavirus?

R- Ya conociendo la realidad de lo que está pasando lo único que podemos hacer para ayudar es quedarnos en casa y esperar que se solucione. En lo personal, estoy conviviendo con mi familia y, en estos días, haciendo diferentes cosas como para no perder la cotidianidad.

P- ¿Cuál es el sistema de entrenamientos que les dejó Estudiantes?

R- Antes de dejarnos liberados, nos dejaron plasmada la actividad que podemos hacer en nuestras casas, tanto en la parte de gimnasio como en lo aeróbico. Así que cada uno está buscando la forma de poder hacerlo. Por suerte me pude traer algunos elementos del club para entrenar en casa y tengo un patio como para hacer lo aeróbico.

P- Pasando a lo futbolístico, el Pincha no atraviesa un buen momento. Se fue Milito y llegó Desábato. ¿En qué momento los agarró el parate?

R- Estamos intentando remontar la situación, pensando en volver a la victoria que es algo que nos está costando conseguir (lleva cinco sin ganar). Adaptándonos a la nueva idea del técnico, que nos está dando una mano grande. Queremos levantar la confianza, porque si fuimos capaces de jugar bien no dudamos que podemos volver a ese nivel.

P- ¿Qué significa para un jugador joven tener de compañeros a Javier Mascherano y Marcos Rojo?

R- Se nota que ellos vienen de un fútbol muy exigente e inevitablemente hay muchas cosas que aprendemos de ellos, tanto dentro como fuera de la cancha. Sabemos que estamos en presencia de grandes jugadores y estamos pendientes a todo lo que podemos crecer.

P- A principio de año volviste a jugar en la Selección y lograron la clasificación a Tokio. ¿Cómo fue vestir otra vez la albiceleste?

R- Por suerte tuve otra posibilidad y volver con el objetivo logrado fue increíble. Siempre es algo lindo formar parte de la selección y el solo hecho de estar a uno lo hace sentir bien e importante. Además logramos la clasificación a Tokio y, si bien está la incertidumbre de lo que vaya a pasar con eso, es algo muy lindo.

P- ¿Cuáles son tus próximos desafíos?

R- Hoy en día me debo a Estudiantes y no estamos en un buen momento. Hay que trabajar al 100% porque no estamos lejos de lograr algo para cuando termine la temporada. Últimamente he cumplido con algunos de mis objetivos y eso me sirve para creer.