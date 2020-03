Fede Bal tiene cáncer en el intestino y así lo cuenta

Tras la suspensión de la obra que protagonizaba en Mar del Plata, el actor viajó a Buenos Aires para hacerse unos estudios, el resultado fue dado a conocer por el actor a través de su cuenta en Instagram. Federico confirmó que tiene cáncer de intestino

Esto fue lo que dijo en un video:

“Quería contarles lo que estoy viviendo estos días. Me están escribiendo de todos lados. Hoy que ya tengo un panorama, un camino que recorrer, quiero contarles algunas cosas. Hace pocos días me hice unos estudios, una colonoscopia y una endoscopia, que habían salido mal. El resultado fue negativo. Me encontraron 10 pólipos que me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino, que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. Después de eso hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia llegó el sábado a la mañana y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días”, contó Fede al comienzo del video.

Según su testimonio, se fue de las redes sociales porque está viviendo “momentos de extrema sensibilidad donde cada cosa que dicen los haters me va a doler mucho más de lo que antes me podía doler". En ese sentido, se definió como “un tipo fuerte” pero que en este momento necesita rodearse de gente que lo quiere y de su “familia y amistades”.

“Toda la gente que tenía que saberlo ya lo sabe. Los llamé personalmente. A cada uno de mis amigos los puse al tanto de lo que estoy viviendo y de lo que voy a vivir”, aseguró.

Luego, se refirió al tratamiento al que se someterá: “Voy a comenzar un proceso de quimioterapia. Son palabras también con las que me tengo que amigar: Quimioterapia, rayos y pastillas durante unas seis semanas. Voy a tener fe y hay grandes posibilidades de que el tumor se vaya. Y si no se va voy a tener que someterme a una operación”.

“También lo cuento porque siento que puede ayudar mucho a estas generaciones. Tengo 30 años y no solía hacerme estudios. Y es muy importante hacerme un estudio a tiempo. Considero que el estudio que me hice fue empujado por una persona que quiero mucho, y por mi familia. Salva tener los resultados temprano. Si esto me agarraba en un par de años más el resultado iba a ser otro”, aseguró.

Mirá el video completo: