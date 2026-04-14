Necrológicas de hoy, martes 14 de abril de 2026

ROLANDO, ALDO C. Te vamos a extrañar mucho, querido amigo. Ana, Maria Evelina, Elsa, Nito, Carlos, Fernando, Edgardo.EMPRESA DINIELLO

Lopez Araujo, Rosa Falleció en Gral Roca a los 84 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos serán destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

ALMENDRA, DELIA Falleció el 11/04/2026Directorio y personal del Banco Provincia del Neuquén SA, participan del fallecimiento de la madre de nuestra compañera María Eugenia Valdivia, acompañándola a ella y a sus familiares en este difícil momento.

Rolando, Aldo C. Andrea, Agustina, Valentina, Meli, Mari, Estela, Cintia, Cristian, Eva, Sol, José, Matías, Chachi e integrantes de los Juzgados Civiles Nro. 1,3, 5, 9 y 15 acompañamos en este doloroso momento a Carmen, Belén, Majo, Noel y Juan.

PILI, VICENTE JOSE Familia Silvetti participa el fallecimiento de Pirincho y hacen llegar a Lalo, Estela, Laurita y Santi sus más sinceras condolencias.

pili, vicente josé Falleció en Buenos Aires el 12/04/2026. Clínica Roca S.A., el Directorio, sus Socios, Cuerpo Médico, y Personal participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera asesor jurídico de la empresa, acompañando a su familia en este doloroso momento, y elevando una oración en su memoria.

pili, vicente Maria Estela, Alfredo y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de Vicente y acompañan en su dolor a Estela y su familia, Lalo, Mirta y familia.

pili, vicente josé Eduardo y Mirta, sus hijos, nueras y nietos despiden con mucho dolor al tio Pirincho, y acompañan a Estela Laura y Santiago en este triste momento. Te extrañaremos un montón, descansa en paz

pili, vicente josé Hormigonera del Interior SRL, su personal y directivos acompañan a la familia Pili en estos momentos de profundo dolor, elevando una oración por su eterno descanso.

pili, vicente josé Pili Construcciones SRL, su personal y directivos, acompañan a la familia Pili en estos momentos de profundo dolor, elevando una oracion por su eterno descanso

pili, vicente josé Esperanza SRL, su personal y directivos, acomáñan a la familia Pili en estos momentos de profundo dolor, elevando una oracion para su eterno descanso

ROCHA MORAGA,, Ramón Rolando Ribereña / Leonardo Lustig y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento.

linares, edelma estela Compañeros de trabajo de Clínica Moguillansky despedimos con profundo pesar a Edelma Estela Linares, quien falleció el 11 de abril de 2026,y elevamos una oración en su memoria.Acompañamos en este difícil momento al Sr. Oscar Martínez, haciéndole llegar nuestras más sinceras condolencias, junto a sus familiares y seres queridos.

linares, edelma estela El Directorio de Clínica Moguillansky participa con profundo pesar su fallecimiento, ocurrido el 11 de abril de 2026.Acompaña al Sr. Oscar Martínez y a su familia en este doloroso momento, elevando una oración por su eterno descanso.

PILI, VICENTE Paula y Guillermo Arcos, acompañan a Santiago, Estela y Ana Laura en este momento de dolor. Pirincho deja una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerlo; su apoyo, confianza y generosidad serán siempre recordados.

PILI, VICENTE JOSE (PIRINCHO) Juan Carlos Albéniz, Rafael La Colla, Oscar Pérez, Raul Romero, Hector Tasat y familias participan el deceso de su amigo y acompañan a Estela, Santiago y Ana Laura en estos difíciles momentos. Sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes EMPRESA DINIELLO

PILI, VICENTE JOSE (PIRINCHO) Falleció en Buenos Aires a los 79 años. Su esposa Estela Pasaron, sus hijos Santiago y Ana Laura, sus hijos políticos Florencia y Juan, sus nietos Alfonso y Antonia, su hermano Eduardo Pili, sus hermanos políticos Mirta Silvetti, Patricia y Ernesto Pasaron; sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca serán velados hoy de 9 a 12 en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6 y recibirán sepultura en el mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Sotelo de Monti, Angela El Comitato Dante Alighieri de Cipolletti despide con dolor a quien incansablemente colaboró desde su fundación, dejando un recuerdo imborrable en quienes compartieron con ella esta labor.