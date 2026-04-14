Catamarca triplica su generación de energía solar: Genneia anunció cambios en su parque solar  

El parque solar gana escala dentro de un paquete de proyectos que refuerzan la expansión de energías limpias en el país.

El Gobierno nacional oficializó la incorporación de nuevos proyectos de energías renovables al registro sectorial y, en ese marco, se conoció una modificación relevante en uno de los desarrollos solares más importantes en carpeta.

La empresa Genneia actualizó las características del parque solar Sol del Valle, ubicado en el departamento de Capayán, Catamarca, elevando su capacidad prevista de 120 a 300 megavatios. El cambio implica más que duplicar el tamaño original del emprendimiento.

La iniciativa forma parte del conjunto de 14 proyectos recientemente inscriptos en el Registro Nacional de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica de Fuente Renovable (Renper), una herramienta clave para organizar y validar las inversiones en el sector.

En total, los desarrollos incorporados suman más de 800 MW de potencia instalada, con una clara predominancia de tecnología solar. También se incluyen proyectos eólicos y una propuesta basada en biogás.

Las inversiones se distribuyen en distintas provincias del país, entre ellas Buenos Aires, Córdoba, San Juan, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Entre Ríos, Corrientes y Chaco, reflejando una expansión federal de la generación renovable.

El Renper cumple un rol central en este proceso, ya que reúne tanto proyectos que buscan acceder a beneficios fiscales como aquellos que avanzan por fuera de ese esquema, pero necesitan validación para conectarse al Sistema Argentino de Interconexión.

En paralelo, Genneia avanza en el financiamiento de su plan de expansión. En marzo, la compañía cerró un primer desembolso por 185 millones de dólares junto a BID Invest, dentro de un acuerdo que podría ampliarse hasta los 320 millones.

Según lo informado, el convenio pone especial foco en el desarrollo energético del norte argentino, incluyendo asistencia técnica y económica para estudios vinculados a nuevas líneas de transmisión eléctrica, en particular aquellas asociadas a proyectos de minerales críticos como el litio y el cobre.