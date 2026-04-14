Se va este martes una vocal del Tribunal de Cuentas y abre una vacante para Rolando Figueroa

La vocal Laura Marcela Serrano tendrá este martes su último día en funciones en el Tribunal de Cuentas de Neuquén para asumir como jueza civil y abrirá una vacante en este organismo extrapoder que deberá cubrir el gobernador Rolando Figueroa.

Será el primer pliego que pueda presentar directamente, ya que tuvo intervención en la nominación del actual presidente, Juan Pablo Dirr, y de un vocal, pero ambas llegaron formalmente de la mano de Omar Gutiérrez en los estertores de su gestión.

La Legislatura será la encargada de votar la propuesta que envíe el mandatario aunque, según pudo saber Diario RÍO NEGRO, Figueroa no ha dado señales de querer activar ese proceso de inmediato. Los diputados más cercanos al entorno del gobernador dijeron no estar al tanto de un nombre para esa vacante. «No ha sido tema, pero tampoco es algo que se defina de manera asamblearia», sugirió un legislador, dado que el pliego podría surgir como resultado de una negociación en otras esferas.

Se trata de un cargo más que interesante (el sueldo es equivalente al de un juez de primera instancia) que podrá cubrir un abogado o abogada y representa una oportunidad que Figueroa podrá activar cuando considere.

Serrano había llegado al Tribunal de Cuentas el 5 de enero del 2015, propuesta por Jorge Sapag. Le asignaron auditar la administración central, el Poder Judicial y el Consejo de la Magistratura y, desde ese lugar, propuso una investigación de oficio en Desarrollo Social cuando se desató el escándalo de los planes sociales.

El Tribunal de Cuentas tiene otras tres vocalías: la de municipalidades y comisiones de fomento está a cargo de Ana Esteves, la de organismos descentralizados de Antonio Di Maggio (ambos nombrados también por Sapag), y la de ingresos y cuentas especiales está en manos de Marcelo Raimondo, el único que ingresó en la gestión de Gutiérrez.

Falta de personal y concursos

En diálogo con este medio, el presidente del Tribunal de Cuentas, Juan Pablo Dirr, indicó que las tareas que dejará Serrano mañana para asumir como jueza de la Cámara Civil, Comercial, Laboral y de Minería N°1 de Neuquén serán asumidos por un integrante del Cuerpo de Auditores. Esta persona se elegirá por sorteo, como indica el artículo 97 de la ley 2141 de Administración Financiera y Control.

El Tribunal de Cuentas de la provincia hoy tiene limitadas sus capacidades por falta de recursos o de personal, aunque esto último se empezó a revertir con el llamado a cinco concursos.

Dirr explicó que los primeros cuatro fueron internos y ya están finalizados, mientras que el último fue el único que se hizo abierto al resto de la administración pública para cubrir 10 cargos de auditores contadores. Los ganadores esperan un decreto del gobernador para poder ingresar. «Y estoy gestionando la cobertura de más cargos que han quedado vacantes por jubilación», indicó.