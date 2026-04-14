Récord renovable: Construyen en Alemania la turbina eólica más grande del mundo

Alemania marcará un récord en el sector de las energías renovables: avanza la construcción de la turbina eólica más alta del mundo, de 360 metros de altura, en la ciudad de Schipkau (Brandeburgo). Se espera que el proyecto concluya hacia finales de este año, momento en que la estructura se conectará a la red eléctrica.

De esta forma, el aerogenerador se convertirá en la segunda estructura más alta del país germano, solo por detrás de la torre de televisión de Berlín, que mide 368 metros. La empresa alemana GICON está a cargo de su construcción.

Los trabajos de la obra se reanudaron en marzo tras varios meses de retraso, debido a problemas de calidad detectados en elementos de acero suministrados por un subcontratista, según indicaron la empresa y el medio Euronews.

Desde entonces, las tareas avanzan con el soporte de una grúa especial y la instalación progresiva de un mástil de celosía de acero. De acuerdo con el plan actual, la estructura será conectada a la red eléctrica antes de que finalice 2026.

El potencial y los desafíos de la megaestructura

El buje de la estructura —la parte central que sostiene las palas— se ubicará a una altura de 300 metros. Se estima que la turbina producirá entre 30 y 33 gigavatios-hora (GWh) al año, permitiendo abastecer de electricidad a cerca de 7.500 hogares. Esto representaría un aumento de la producción de hasta el 220% en comparación con las turbinas convencionales ubicadas en el parque eólico de Schipkau.

GICON trabaja en esta tecnología desde 2010. Previamente, bajo encargo de beventum GmbH, filial de la Agencia Federal de Innovaciones Leap (SPRIND), la compañía levantó un mástil de medición en la vecina Klettwitz, comprobando que el viento sopla de forma más constante y fuerte a 300 metros que a las alturas habituales.

Un desafío crítico en la construcción es la elevación de la turbina, ya que las grúas convencionales no alcanzan tales dimensiones. Para resolverlo, la empresa empleó un dispositivo telescópico patentado: la turbina se instalará inicialmente a una altura de 150 metros y luego será elevada mecánicamente hasta los 300 metros.

La elección de Schipkau responde a tres factores clave: la disponibilidad de espacio, el apoyo político y la infraestructura preexistente. Lo más simbólico es que la ciudad se encuentra en el área de Lusacia, una zona históricamente vinculada a la producción de carbón, lo que marca un profundo cambio estructural hacia la energía limpia en la región.

El apoyo político del proyecto viene de la mano con la apuesta gubernamental en apostar a las energías renovables. En marzo, el ministro Federal de Medio Ambiente de Alemania, Carsten Schneider, presentó el Programa de Protección del Clima 2026, que incluyó varias medidas destinadas a ahorrar 25 millones de toneladas adicionales de dióxido de carbono hasta 2030.

Según el ministro, en las próximas licitaciones se adjudicarán unos 2.000 aerogeneradores más de lo previsto, y se sacarán a concurso doce gigavatios de capacidad eólica para conectarlos a la red hasta 2030. «Esto nos ayudará a independizarnos del petróleo y el gas de otras regiones del mundo«, afirmó