El PJ de Río Negro se juntó por la demorada campaña de Soria, y concluyó con un pedido de «paciencia»

La ansiedad de dirigentes peronistas, esencialmente alineados con el exsenador Martín Doñate, derivó en un encuentro en Cervantes que, al final, concluyó con un mensaje de comprensión y un pedido interno de “paciencia” frente a las dilaciones y los plazos de la intendenta de Roca, María Emilia Soria, para su candidatura a la Gobernación.

Esa postulación no tiene objeciones, pero el apuro en el armado electoral se asentó como un punto disidente entre el sector de Doñate y la estrategia delineada por la jefa roquense. Ella proyecta su actividad proselitista recién para fines de julio. “Después del Mundial” (de futbol), según el mensaje transmitido.

El contexto interno

El núcleo duro del doñatismo se integra con la mayoría de la conducción del PJ, legisladores e intendentes, quienes pretenden precisiones sobre sus futuros. Esa situación también explica la inquietud planteada para que Soria ponga en marcha su campaña y, consecuentemente, incluya señalamientos de postulaciones. La intendenta también reitera su prescindencia en los procesos locales.

Doñate y Hernández -como presidente del PJ- encabezaron el encuentro partidario. Foto: Gentileza.

En ese contexto, en Cervantes, se cumplió ese encuentro sectorial, encabezado por Doñate y el titular del PJ y jefe comunal de Lamarque, Sergio Hernández. Participaron la senadora Ana Marks, y los legisladores Daniel Belloso, Luis Ivancich y Leandro García. Lo hicieron, además, los jefes locales Claudia Montanaro (Cervantes), Héctor Leineker (Conesa), Silvia Penilla (Huergo) y Albino Garrone (Godoy).

Se acordó seguir con la línea de unidad, generando espacios orgánicos y cuidando a la candidata, con sus tiempos”. Sergio Hernández, presidente del PJ de Río Negro.

La anfitriona abrió el debate y siguió Hernández, que habló de consultas y “preocupación” entre los compañeros por la demora del lanzamiento de Soria. Continuó Marks y, luego, lo hizo Doñate, que bajó el tono al reclamo y entendió el tiempo asumido por la candidata.

Esa conclusión -aparentemente- contenía parte de una charla previa en el aeropuerto de Buenos Aires con el senador Martín Soria. Ambos compartieron impresiones. El exsenador -hoy a cargo de una gerencia en la Auditoría General de la Nación- reiteró la inquietud de los suyos y el roquense insistió en la posición de la intendenta, explayándose en que estas presiones no modificarían nada y, por el contrario, perjudicarían las futuras charlas.

La postura de Doñate fue determinante -por ahora- para acallar ciertas reacciones entre sus seguidores.

La mesa de organización

Ayer, en diálogo con el diario RIO NEGRO, Hernández resaltó la coincidencia de “seguir con la línea de unidad, incluso más amplia, generando espacios orgánicos, pero cuidando los tiempos de la candidata porque ella define esa estrategia”.

Además, el presidente del PJ informó de la decisión de conformar una mesa que integraría con “el vice del partido (José Luis Berros) y los senadores Soria y Marks para empezar a armar una agenda de recorridas”.

La candidata Soria asistió el domingo a la paella de Huergo, compartiendo el encuentro con otros dirigentes peronistas. Foto Gentilleza.

Por su parte, en declaraciones radiales, Garrone -que asistió y se aleja de ambas identificaciones internas- valoró la bajada de línea de Doñate por su “mensaje tranquilizador”, con un pedido de “paciencia” y entender los tiempos de Soria, mientras tanto que “se trabaje para generar acuerdos en las localidades”.

Las palabras del exparlamentario -según Garrone- alcanzaron para desalentar críticas, pero su “sensación -contó- fue que la mayoría opinaba lo contrario: arrancar ya con la campaña”.

Esa deducción determinó su valoración de la conducción de Doñate y, en cambio, una observación negativa de la dirigencia. Aludió a que “legisladores e intendentes tienen un hábito de ponerse a disposición de un referente mayor cuando tenemos responsabilidad partidaria y de responderle a los compañeros”.

La teoría de la vice

Entre los apuntes de la charla de Cervantes, el serrano Mauro Tamburrini blanqueó una versión insistente entre fieles al exsenador. Lo consultó por su integración como vice en la fórmula de la roquense. La negativa de Doñate se concentró en que ese tema nunca se conversó, tras lo cual, opinó que resta evaluar si se abre ese espacio a alguien de otra fuerza o, en cambio, incorporar a una “compañera”.

Soria sigue su itinerario. El domingo, con su hermano, el senador, concurrió a la paella en Huergo. Hubo charlas con actores peronistas, pero se mantuvo en sus planes. Obviamente, tomo nota de que la convocatoria del PJ, más allá del llamado a la “paciencia”, constituyó -de por sí- un mensaje y un punto de resistencia.