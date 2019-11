Femigangsta da sus primeros shows en Roca y Neuquén

Femigangsta es el alias de Agnes Simon, una joven artista cuya meteórica carrera comenzó en las redes sociales, valiéndose de distintas herramientas como el humor y la música, con una retórica marcadamente crítica y feminista. Sólo en Instagram tiene poco más de 200 mil seguidores.

Nacida en Zapala, en 2011 partió a Buenos Aires para estudiar Abogacía en la UBA. Mientras eso sucedía, comenzó a jugar en Instagram bajo la usuaria @besumis, una cuenta privada en la que, básicamente, hacía lo mismo que hace bajo el arroba femigangsta.



En una entrevista con Infobae, explicó por qué cambió la cuenta y por qué la abrió al público: “La tenía en privado porque mi papá era una persona muy conservadora que me stalkeaba mucho en las redes. Entonces, no tenía mucha difusión, no lo veía ni el gato y tenía pocos amigos. Era para compartir entre conocidos. Con el tiempo me amigué con la idea ‘soy esto que ves’. Es compatible ser una persona seria, que estudia, que trabaja, lo que fuese, con esos ideales que tenía mi papá, y que comparto. Y puse mi cuenta pública. Yo hacía muchas canciones y muchos chistes que tenían que ver con el feminismo. Con un amigo empezamos a pensar cómo sería ese género, ¿qué es esta música? Y ahí empezamos a decir que es “femigangsta”. Era un chiste, pero funcionó y pegó mucho”.



Actualmente, se encuentra presentando su carrera musical con los singles “Voy” y “Pajaritos”. Esas canciones y otras está presentando en la región, donde regresa por primera vez como artista. De hecho, ayer martes lo hizo en su Zapala natal. La gira continuará este miércoles en Distrito CC, de Roca, y el jueves, en Morrigan, de Neuquén (ver aparte).



Su primer single “Voy” que, al poco tiempo de su lanzamiento ingresó en el Top 50 de los más virales de Spotify en Argentina, cuenta con un video colectivo editado con fragmentos de filmaciones de las marchas a favor de la legalización del aborto en Argentina que fueron enviados por el público.

“Pajaritos” es el primero de tres singles que planean sacar este año. Con una propuesta que combina trap con R&B, y con influencias de Sabrina Claudio, Paloma Mami y Jorja Smith, Femigangsta creó este tema con la producción de Ferlaflame del equipo NEUEN. El videoclip oficiales una propuesta enteramente coreográfica, tiene como protagonista a Violeta Rallis que encarna a una mujer que se hace cargo de sus deseos y proyecta libertad y sensualidad, al igual que la canción.

Actualmente, esta preparando YASÉ producido por Miss Bolivia que saldrá el próximo 6 de diciembre.