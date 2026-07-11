Vaca Muerta en Río Negro: un pozo récord cambia las reglas del juego y acumula 500.000 barriles

Phoenix Global Resources tiene un pozo en Vaca Muerta del lado de Río Negro que ya acumuló más de medio millón de barriles. (Foto archivo: Cecilia Maletti)

Hace quince años no se sabía si el petróleo de Vaca Muerta podría extraerse de forma rentable, es decir dejando ganancias, algo que hoy no solo es indiscutido, sino que el shale se consolida como una de las grandes turbinas de la balanza comercial del país. Y en esa línea, hace apenas cinco años se creía que la porción de Vaca Muerta en Río Negro tampoco podría ser desarrollada de forma rentable, pero esto también está cambiando ya que hay un pozo de la compañía Phoenix Global Resources (PGR) que es récord y está reescribiendo las reglas del juego.

El hito corresponde al pozo PET.RN.CoS.x-3 (h) de PGR en el área Confluencia Sur, un bloque exploratorio ubicado muy cerca de la frontera de Río Negro con Neuquén, en la zona de Sargento Vidal. Este pozo es uno de los cuatro que la petrolera liderada por el rionegrino Pablo Bizzotto, puso en producción a fines de octubre del año pasado.

El grupo de pozos, lo que se conoce como pad, son perforaciones piloto o de estudio. Son el primer acercamiento a la lonja de Vaca Muerta del lado rionegrino, y solo cuenta con el antecedente de otros tres pozos realizados también por PGR en el bloque vecino, Confluencia Norte, a fines de 2024.

Estos 7 pozos que son los primeros que encaran a Río Negro en la provincia comandada por Alberto Weretilneck habían dado muy buenos resultados, hasta similares a los pozos del lado neuquino donde ya se contabilizan muchos más de 2.000.

El pozo que cambió el escenario

Pero el x3 no es un pozo más. Ya en febrero pegó el batacazo al ser el pozo que más petróleo entregó de toda Vaca Muerta, con 2.700 barriles por día, y ahora a 7 meses de su conexión, ya superó los 500.000 barriles acumulados.

Para poner en dimensiones estos valores, en mayo el pozo récord de Río Negro entregó 2038 barriles por día, casi el 10% de los 22.098 barriles diarios que se extrajeron en toda la provincia por parte de los otros 1.547 pozos que estuvieron en actividad.

Pero además, la producción acumulada de 507.000 barriles en siete meses está dentro de las mejores de toda Vaca Muerta. Por ejemplo, el pozo BPO-2801 (h) de la firma Vista Energy tiene el récord al día de hoy de haber sido el que más producción dio en un mes con 3.560 barriles diarios. Y en sus primeros siete meses de vida acumuló un valor muy parecido al pozo rionegrino: 516.000 barriles.

La operadora ya solicitó la concesión no convencional al gobierno de Río Negro para avanzar en el desarrollo en hub junto con sus activos de Neuquén.

Pero eso no es todo. Si se compara esta perforación con todas las que se pusieron en producción entre 2025 y lo que va de este año, en todas las áreas de Vaca Muerta que tienen foco en petróleo, el X3 de Confluencia Sur está en el podio de los que mayor producción acumulan.

Esto marca algo más que claro: el pozo exploratorio de Phoenix en Río Negro, no tiene absolutamente nada que envidiarle a sus vecinos neuquinos, sino todo lo contrario.

Bizzotto: «Un resultado extraordinario»

En diálogo con EnergíaOn, el CEO de Phoenix Global Resources, Pablo Bizzotto, destacó que «el pozo PET.RN.CoS.x-3(h) superó los 580.000 barriles en apenas 8,5 meses de producción, con una recuperación final estimada de 2,3 millones de barriles, ubicándolo entre los mejores pozos de toda Vaca Muerta«. Y enfatizó que es «un resultado extraordinario para un área exploratoria«.

Bizzotto explicó que Confluencia Sur y Norte están «en fase exploratoria donde todavía estamos aprendiendo: con solo 7 pozos perforados sobre más de 270 kilómetros cuadrados, estamos en las primeras etapas de entendimiento del reservorio y queda un largo camino por delante para capturar todo su potencial».

Señaló que «la campaña exploratoria -que contó con ñps 7 pozos horizontales, sísmica 3D sobre la totalidad del área y una inversión de 123 millones de dólares, muy por encima del compromiso asumido con la Provincia– nos permitió construir la base de conocimiento sobre la cual hoy proyectamos el desarrollo».

La frontera de Vaca Muerta ya se corrió al este

Sin embargo, el rionegrino que encara a Vaca Muerta en su provincia natal remarcó que «los resultados superaron las expectativas: los 7 pozos ya acumulan 2,9 millones de barriles, con un desempeño consistente en ambos pads que confirman la extensión de la ventana productiva de Vaca Muerta hacia el este, en Río Negro».

Bizzotto explicó además que «estos resultados respaldan la solicitud de Concesión de Explotación (CENCH) presentada ante la Provincia de Río Negro y posicionan a Confluencia como uno de los grandes ejes de crecimiento de Phoenix». Una propuesta en la que recordó que «tenemos un plan de desarrollo a nivel hub (uniendo Mata Mora, en Neuquén y las Confluencias de Río Negro) que contempla cerca de 400 pozos e inversiones del orden de los 6.000 millones de dólares«.

Es por esto que aseguró que «el objetivo de 60.000 barriles diarios que se propuso Phoenix hacia 2030 como parte del plan estratégico, lo vemos cada vez con más certeza».

Phoenix fue la primera empresa que manifestó interés real en explorar y testear Vaca Muerta en Río Negro desde 2021, y con los resultados del pozo récord, no solo le abrió la tranquera a otras petroleras para sumarse a esa exploración, sino que confirmó que el alambrado de Vaca Muerta ya se corrió hacia el lado rionegrino.