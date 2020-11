Fernández explicó por qué no se vacunó pese a tener una dosis de la Sputnik V

El presidente Alberto Fernández informó esta tarde el acuerdo con las autoridades rusas para la compra de 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. El mandatario además confió que tiene en su poder dos ampolletas y contó por qué no decidió aplicársela.

En la entrevista que otorgó, en exclusiva a la agencia rusa de noticias Sputnik, Fernández confirmó la misión encomendada a la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y su asesora Cecilia Nicolini, quienes viajaron entre el 17 y 26 de octubre a Moscú.

"A diferencia de otros que fabricaban vacunas, no teníamos en Argentina un interlocutor con el que pudiéramos hablar; entonces personalmente combiné un viaje a Rusia de la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, y Cecilia Nicolini, que es una asesora mía en mi condición de presidente", dijo a la agencia de noticias Fernández.

Desde el Ejecutivo confirmaron que las conversaciones con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) "desde hace ya bastante tiempo, tratando de ver cómo evoluciona la vacuna rusa". "A nosotros nos importa mucho tener la primer vacuna que salga en el mundo, que nos ayuden a tenerla en Argentina", acotó.

Fernández agregó que cuando el Fondo le propuso al Gobierno argentino la posibilidad de contar con una primera partida para el mes de diciembre, la respuesta fue inmediata.

Señaló que el proceso de investigación y desarrollo de la Sputnik V resultó muy auspicioso. Dijo tener "muy buenas expectativas" y estar "muy esperanzado".

La información de la agencia Sputnik asegura que también fue integrante de la comitiva presidencial una funcionaria del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Raquel Méndez, porque desde la gestión que conduce el gobernador Axel Kicillof "habían intentado algunos acercamientos ya previos con el Fondo, y allí viajaron a ver el nivel de desarrollo de la vacuna tenía y la factibilidad de lograr ese objetivo".

Una vez que las dosis lleguen al país, que se espera sea el mes próximo, desde el gobierno se adelantó que se realizarán las presentaciones correspondientes ante la Anmat y la OMS.

El presidente y la dosis en su poder

Fernández reconoció a la agencia de noticias rusas que no dudaría en colocarse el antídoto desarrollado por la potencia mundial. "Por supuesto", dijo ante la consulta sobre si él personalmente se la aplicaría y agregó que tiene en su poder dos dosis de la Sputnik V.

"Tengo dos muestras que me mandaron de Rusia al comienzo de la discusión, pero no me parece justo que yo me vacune y otros argentinos no puedan vacunarse, más allá de que yo sé la responsabilidad que tengo", señaló.

Aseguró que de ningún modo utilizaría el "privilegio de ser presidente" para colocarse la dosis, pero agregó que "obviamente que si estuviera la vacuna rusa en diciembre acá, por supuesto que me la daría".

¿Por qué se llama Sputnik V?

El desarrollo de la vacuna toma su nombre de unos de los avances científicos y tecnológicos más importante de la historia. Se trata ni mas ni menos que del primer satélite artificial que la humanidad consiguió poner en órbita: el Sputnik V.

Fue un 4 de octubre de 1957, cuando la por entonces URSS, puso en órbita el satélite venciendo en la carrera espacial a los Estados Unidos. El nombre es muy popular en Rusia y esta vez volvió a utilizarse como un homenaje al desarrollo con el que aventajaron a una potencia mundial en innovación.