Fiscalía pide condenar al acusado del intento de femicidio en Bariloche

El fiscal jefe Martín Lozada consideró que Carlos San Martín debe ser condenado por daño, amenazas, portación ilegal de arma de fuego y tentativa de femicidio contra su expareja el 24 de enero, 14 y 15 de abril de este año.

En una audiencia que se extendió tres horas, Lozada y el fiscal Tomás Soto presentaron las pruebas que sostienen la acusación contra San Martín en la presentación de los alegatos.

El hombre está acusado de concurrir a la vivienda de su expareja Magdalena Maragaño en la madrugada del 24 de enero y arrojar piedras, rompiendo varios vidrios de la casa. La noche del 14 de abril el hombre habría llamado telefónicamente a la mujer amenazándola de muerte. Luego, desde la calle efectuó un disparo con una escopeta calibre 22 que dio contra la pared.

"Fueron pareja durante cinco años y tienen un hijo. La intención del acusado era quitarle la vida a la víctima. Se lo anticipó por teléfono y llevó a cabo la acción", dijo Lozada en la audiencia presidida por los jueces Romina Martini, Marcelo Chironi y Sergio Pichetto.

Y continuó: "Las circunstancias dan cuenta del dolo que estuvo reflejado en la amenaza: 'Te voy a volar la cabeza de un tiro´. Ya estaba la intención de atacar. El disparo fue a corta distancia y apuntó a la zona superior de su anatomía. No impactó en la cabeza por una cuestión meramente fortuita".

El abogado defensor de San Martín, Rodolfo Rodrigo, consideró que la acusación solo debe contemplar daños y abuso de armas. "Quiero que evalúen cuál fue el hecho y cuál es la pena. No digo que no sea insignificante", enfatizó y continuó: "No es ni cerca un intento de homicidio. El hombre tenía seis balas. Tiró un tiro y se fue".

Al término de la audiencia, desde el tribunal indicaron que el próximo miércoles se conocerá si se declara culpable a San Martín.