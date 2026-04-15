Nuevo respaldo en medio de la tormenta: Karina Milei se mostrará con Manuel Adorni en Vaca Muerta

Mientras la Justicia investiga la evolución patrimonial de Manuel Adorni, Karina Milei continúa dando gestos de respaldo hacia el jefe de Gabinete y ambos integrantes del Gobierno se mostrarán juntos en Vaca Muerta este jueves.

Manuel Adorni suma el apoyo de Karina Milei en Vaca Muerta

La presidenta de La Libertad Avanza apuesta a sostener al ministro coordinador a toda costa, a pesar de que hay voces del oficialismo que ya comparan la situación que atraviesa el exvocero presidencial con la de José Luis Espert.

Por eso, la hermana del presidente organizó la actividad en la zona que alberga la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta de petróleo no convencional, ubicada en la provincia de Neuquén. Al lado de las dos figuras de la gestión libertaria estará Horacio Marín, titular de YPF.

Se tratará de la segunda imagen pública entre Karina y Adorni en menos de una semana, ya que el lunes recorrieron las instalaciones del ANLIS Malbrán. El exvocero, además, compartió evento con Javier Milei: el martes estuvo en primera fila escuchando al jefe de Estado cuando le tocó exponer en AmCham, la convención de empresarios y políticos que organiza la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Paralelamente, la Justicia continúa indagando su patrimonio. Las jubiladas Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), que le vendieron el departamento de la calle Miro al 500 al jefe de Gabinete, declararon en los tribunales de Comodoro Py y entregaron sus teléfonos celulares para que los investigadores accedan a cualquier contenido probatorio que pueda estar vinculado con la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Viegas, según revelaron fuentes judiciales, aseguró no conocer a Adorni, explicó que su hijo, Pablo Martín Feijoo, se ocupó de toda la operación y manifestó que solo vio al actual jefe de Gabinete en el acto de escrituración en el que intervino la escribana Adriana Mónica Nechevenko.

Por su parte, Sbabo, de manera similar a Viegas, dijo que la venta fue manejada por su hijastro, Leandro Miano, quien era socio del hijo de Viegas, y explicó que compró con ahorros propios la parte que le correspondía del departamento —un 50%—, tras lo cual señaló que cobra una jubilación de unos 350.000 pesos.

El hijo de Viegas mencionado en la declaración, Feijoo, quien también fue señalado por la escribana Nechevenko como la persona que armó la operación inmobiliaria, está citado a declarar en el mismo tribunal la semana próxima.

Otro tema que el ministro coordinador tiene en su radar es la presentación del informe de gestión en la Cámara de Diputados, el 29 de abril. Los legisladores cercanos a Karina Milei aseguran que se presentará sin ningún tipo de inconvenientes. Mientras aquellos que no responden a la presidenta del partido dicen que no sería adecuado que Adorni, en este contexto, aparezca: “Lo van a masacrar”. Los aliados al oficialismo están de acuerdo con la segunda opción.

NA