Desembolso del FMI con respaldo a Javier Milei: elogios al ajuste y desafíos en el frente financiero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recibió al ministro, Luis Caputo, en Washington con la noticia esperada: aprobó la segunda revisión del acuerdo vigente, lo cual destraba un desembolso de U$S 1.000 millones.

El FMI reforzó el programa económico y habilitó fondos en medio de señales mixtas del mercado

El jefe del Palacio de Hacienda arribó a la capital estadounidense en la mañana del miércoles para participar hasta el viernes de la Asamblea de Primavera del FMI y del Banco Mundial y a las pocas horas se informó la firma del Staff Level Agreement (SLA).

Con este documento aprobado por el staff técnico, el Directorio del organismo recibirá la recomendación de aprobar la auditoría, lo cual dispara el giro del dinero. Este último paso se concretaría en los próximos días y los fondos se integrarán a las reservas internacionales.

La decisión del organismo resultó una bocanada de oxígeno para la Casa Rosada, tras el cimbronazo que recibió con la difusión de la inflación de marzo y las continuas derivaciones del “caso Adorni”. Si bien este paso llevaba al menos dos meses de retraso, el mercado lo descontaba, por lo cual no hubo mayor impacto. Incluso el riesgo país se mantuvo por encima de los 500 puntos; el MERVAL cedió 0,7% y los ADRs en Nueva York operaron con altibajos.

En su comunicación, el FMI elogió la decisión del gobierno de sostener el equilibrio fiscal y avanzar en reformas estructurales.

En esa línea, el organismo destacó como positivo la sanción del Presupuesto 2026 y la reforma laboral, como así también la continuidad del ajuste macromonetario y cambiario que permitió la acumulación de reservas.

“Partiendo de los impresionantes avances en materia de estabilidad, se llegó a un acuerdo sobre un paquete de políticas sólido y equilibrado destinado a afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, apoyando así un acceso al mercado oportuno y sostenible”, señaló el FMI.

El presidente, Javier Milei, celebró la decisión del FMI con una publicación en redes sociales de tres siglas que distinguen su gestión: “TMAP! MAGA. VLLC!”.

Por su parte, Caputo sostuvo que “este acuerdo es un paso muy importante en la consolidación de la estabilidad macroeconómica en la que hemos trabajado estos dos años, y contribuirá a fortalecer el crecimiento económico de nuestro país”.

En tanto, la Directora Gerente del FMI, Kristalina Georgieva, remarcó “el buen progreso en la obtención de estabilidad y la reconstrucción de colchones externos para aumentar la resiliencia ante shocks y apoyar la reducción de la pobreza”.

En el reporte que analizará la cúpula del organismo, el staff técnico remarcó que “el impulso reformista se ha fortalecido significativamente en los últimos meses”.

“Es importante destacar que las mejoras en el marco monetario y cambiario están generando un aumento en las reservas, con compras de divisas del banco central que superan los U$S 5.500 millones en lo que va del año”, indicó al paper.

Por otra parte, aseguró que “Argentina continúa sorteando bien los efectos indirectos de la guerra en Oriente Medio, gracias a la mejora constante de sus fundamentos económicos y su condición de exportador neto de energía”.

A su vez, subrayó que “esto se da en un contexto donde las empresas han podido repatriar dividendos por primera vez en seis años”.

Según el FMI, “las políticas macroeconómicas y estructurales equilibrarán la desinflación, la estabilidad externa y los objetivos de crecimiento, al tiempo que apoyarán el acceso oportuno de Argentina a los mercados de capitales en condiciones más favorables”. El FMI fijó la continuidad fiscal bajo los siguientes parámetros:

Fiscal: el saldo de caja cero seguirá siendo pilar fundamental del programa. El superávit primario será de 1,4 % del PIB este año.

Política monetaria: seguirá siendo estricta para seguir apoyando el proceso subyacente de desinflación, con la ampliación de las bandas cambiarias y una mayor transparencia mediante la publicación de un informe trimestral que evalúe el desempeño en relación con los objetivos del programa monetario.

Reservas: se proyecta que las reservas internacionales netas aumenten en al menos U$S 8.000 millones en 2026, gracias a los esfuerzos por obtener financiamiento en divisas y mantener las compras de divisas del banco central por un monto mínimo de U$S 10.000 millones. Aquí el FMI aceptó el pedido de la Argentina de una pauta anual en lugar de trimestral.

Financiamiento: se continuará implementando una estrategia integral para refinanciar las obligaciones en divisas mediante la emisión continua de deuda pública denominada en dólares, la venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales (REPO) y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales. Se espera que, con el tiempo, esta estrategia impulse un acceso oportuno y sostenible a los mercados internacionales de capitales.

El FMI aseguró que “las autoridades mantienen su compromiso de garantizar el cumplimiento de los objetivos del programa, incluyendo la adopción de medidas de contingencia cuando sea necesario, al tiempo que procuran superar las expectativas si se dan condiciones favorables”.

Corresponsalía Buenos Aires