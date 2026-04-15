Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este miércoles 15 de abril 2026
El mercado monitorea la evolución del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL en una rueda marcada por la liquidación de divisas. El Banco Central define el rumbo de la jornada cambiaria.
Dólar hoy: en la apertura de este miércoles 15 de abril 2026, las pizarras de la City porteña muestran una dinámica de estabilidad técnica. Bajo el esquema de microdevaluaciones diarias, el Banco Central (BCRA) busca equilibrar la demanda estacional con la oferta proveniente del sector exportador.
El comportamiento del dólar oficial sigue siendo el referente para los precios internos, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan las expectativas de los inversores en un escenario de brecha controlada.
En la apertura de este miércoles 15 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación:
- $1.335 para la compra
- $1.385 para la venta.
Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación y el promedio de los bancos este miércoles 15 de abril 2026
En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:
|BANCO
|APERTURA
|Compra
|Venta
|Banco Galicia
|1340
|1390
|Banco Nación
|1335
|1385
|Banco ICBC
|1325
|1385
|Banco BBVA
|1340
|1390
|Banco Supervielle
|1341
|1391
|Banco Ciudad de Bs As
|1325
|1385
|Banco Patagonia
|1335
|1385
|Banco Hipotecario
|1345
|1385
|Banco Santander
|1340
|1390
|Banco Credicoop
|1340
|1390
|Banco Macro
|1342
|1390
|Banco Piano
|1335
|1390
|Banco BPN
|1325
|1395
Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 15 de abril 2026
El dólar oficial inicia la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, manteniendo el deslizamiento previsto por la autoridad monetaria.
Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye la carga impositiva para consumos en moneda extranjera, se ubica en los:
- $1.800,50.
Esta cotización del dólar oficial minorista funciona como el techo de referencia para el mercado, mientras el BCRA continúa interviniendo para administrar la liquidez del sistema financiero.
Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 15 de abril 2026
En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar Bolsa) opera en el arranque de este miércoles 15 de abril 2026 a:
- $1.412.
Muestra así una variación mínima que lo consolida como la opción preferida por los pequeños ahorristas.
En paralelo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:
- $1.470.
La estabilidad del dólar MEP y del dólar CCL es atribuida por los analistas a la vigencia del esquema de exportaciones que garantiza un flujo constante de divisas en el mercado de capitales.
El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: miércoles 15 de abril 2026
En el mercado informal, el dólar blue abre la rueda de este miércoles 15 de abril 2026 sin variaciones de peso, cotizando a:
- $1.390 para la compra.
- $1.410 para la venta.
Con estos valores, la brecha cambiaria respecto al dólar oficial se mantiene en niveles mínimos históricos, lo que reduce la volatilidad en las transacciones callejeras. A diferencia de lo que ocurre con el dólar MEP, el mercado blue opera con un volumen moderado, siguiendo de cerca el ritmo de los dólares financieros.
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