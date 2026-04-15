Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los dólares financieros este miércoles 15 de abril 2026

Dólar hoy: en la apertura de este miércoles 15 de abril 2026, las pizarras de la City porteña muestran una dinámica de estabilidad técnica. Bajo el esquema de microdevaluaciones diarias, el Banco Central (BCRA) busca equilibrar la demanda estacional con la oferta proveniente del sector exportador.

El comportamiento del dólar oficial sigue siendo el referente para los precios internos, mientras que el dólar MEP y el dólar CCL reflejan las expectativas de los inversores en un escenario de brecha controlada.

En la apertura de este miércoles 15 de abril 2026, el dólar oficial cotiza en Banco Nación:

$1.335 para la compra

$1.385 para la venta.

Dólar oficial hoy: las pizarras del Banco Nación y el promedio de los bancos este miércoles 15 de abril 2026

En el circuito minorista, el dólar oficial se mantiene como la referencia central del mercado bajo el monitoreo constante de la autoridad monetaria. En los principales bancos, estas son las cotizaciones en la apertura de la actividad:

BANCO APERTURA Compra Venta Banco Galicia 1340 1390 Banco Nación 1335 1385 Banco ICBC 1325 1385 Banco BBVA 1340 1390 Banco Supervielle 1341 1391 Banco Ciudad de Bs As 1325 1385 Banco Patagonia 1335 1385 Banco Hipotecario 1345 1385 Banco Santander 1340 1390 Banco Credicoop 1340 1390 Banco Macro 1342 1390 Banco Piano 1335 1390 Banco BPN 1325 1395

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 15 de abril 2026

El dólar oficial inicia la jornada en el Banco Nación (BNA) a $1.335 para la compra y $1.385 para la venta, manteniendo el deslizamiento previsto por la autoridad monetaria.

Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye la carga impositiva para consumos en moneda extranjera, se ubica en los:

$1.800,50.

Esta cotización del dólar oficial minorista funciona como el techo de referencia para el mercado, mientras el BCRA continúa interviniendo para administrar la liquidez del sistema financiero.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 15 de abril 2026

En el ámbito bursátil, el dólar MEP (o dólar Bolsa) opera en el arranque de este miércoles 15 de abril 2026 a:

$1.412.

Muestra así una variación mínima que lo consolida como la opción preferida por los pequeños ahorristas.

En paralelo, el dólar CCL (Contado con Liquidación) se negocia a:

$1.470.

La estabilidad del dólar MEP y del dólar CCL es atribuida por los analistas a la vigencia del esquema de exportaciones que garantiza un flujo constante de divisas en el mercado de capitales.

El dólar blue y su brecha respecto al dólar oficial: miércoles 15 de abril 2026

En el mercado informal, el dólar blue abre la rueda de este miércoles 15 de abril 2026 sin variaciones de peso, cotizando a:

$1.390 para la compra.

$1.410 para la venta.

Con estos valores, la brecha cambiaria respecto al dólar oficial se mantiene en niveles mínimos históricos, lo que reduce la volatilidad en las transacciones callejeras. A diferencia de lo que ocurre con el dólar MEP, el mercado blue opera con un volumen moderado, siguiendo de cerca el ritmo de los dólares financieros.