Flor Peña volvió de sus vacaciones en Uruguay y criticó la cantidad de trámites

Florencia Peña sorprendió al hablar del repaso de sus vacaciones en Uruguay ya que criticó la cantidad de trámites que debió hacer por protocolos sanitarios y el elevado costo del test PCR.

En su programa en Telefé, Flor de Equipo, la conductora exclamó: “¡Qué quilombo irse a Uruguay y volver!”, después de su fin de semana en Punta del Este.

“La declaración jurada que tenés que hacer, los PCR, no saben el quilombo que es hacer el trámite. Siempre sentís que te están por deportar. La sensación de estar ahí parada y decís: ‘decime que no me falta nada’”, agregó en ese sentido.

Además, reveló que tuvo que pagar en dólares para testearse. “Y allá el PCR hay que pagarlo. Sale 90 dólares hisoparse, bebé. Y si no tenés que hacer largas, largas colas como acá. Para que sepamos que el mundo está parecido. Eso sí, ¡lleno y carísimo, pero hermoso!”, comentó.

Luego, mediante sus redes sociales, anunció que no seguirá en Flor de Equipo. «Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás. Me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora», aseguró.

«Esta decisión la venimos charlando con Telefé y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo«, añadió en su publicación de Instagram.